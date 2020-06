Send til din ven. X Artiklen: Ex-formand puster til gløderne: 'Venstre er ikke kommet videre' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ex-formand puster til gløderne: 'Venstre er ikke kommet videre'

Den nu tidligere kredsformand, Niels Møller, gav op, fordi han mener, at udviklingen hos Venstre i Lyngby-Taarbæk er gået i stå.

Det Grønne Område - 25. juni 2020 kl. 09:00 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Svingdøren kører i pendulfart i Venstre i disse år.

Tidligere på året tog kommunalbestyrelsesmedlem Henriette Breum sit gode tøj og gik. Hun er i dag løsgænger.

Niels Møller, der blev valgt som kredsformand tidligere på året, gik - til at starte med - i stilhed for nylig.

For ganske nyligt opgav også partiets nye, unge håb, Helle Binzer, ævred og trak sig som spidskandidat til kommunalvalget næste år - som afløser for tidligere borgmester Søren P. Rasmussen.

Niels Møller, som blev afløst af næstformand Jens Odgaard, tager dog bladet fra munden nu og fortæller til Det Grønne Område, hvorfor han gav op:

"Jeg gik, fordi jeg ønsker at bruge min fritid på noget, der batter," siger han:

"Efter halvandet års arbejde i bestyrelsen og et år som kredsformand må jeg desværre erkende, at Venstre i Lyngby-Taarbæk ikke er kommet videre. Mit håb var at bidrage til at udvikle foreningen til en, som man er stolt af i Venstre, og til en, som har stor indflydelse på kommunen. Jeg kan ikke finde tålmodigheden til at fortsætte i det nuværende set-up. Min erkendelse er ikke helt ny, og jeg burde nok være gået på den sidste generalforsamling."

Venstres deroute Det faldt Niels Møller for brystet, at partiete formand, Lis Coskun Laursen, til avisen i sidste uge sagde, at bestyrelsen fortsat har et godt samarbejde med ham.

"Vi har absolut intet samarbejde," siger han til Det Grønne Område - men glæder sig over, at det er partiets folketingskandidat, Christine Dal, der skal være ny spidskandidat til kommunalvalget. For hun er det, Venstre her i byen har brug for, mener han:

"Christine Dal er lige det, Venstre og Venstre i Lyngby-Taarbæk har brug for. Hun er Venstre-kvinde ind til benet og er i stand til at kommunikere Venstres politik. Det har partiets lokalpolitikere ikke været i stand til ved de to seneste valg," siger Niels Møller:

"Venstres deroute har været stor, fra syv til kun et gruppemedlem. Med flere end 7.000 stemmer til folketings- og Europavalgene for et siden, så ved vi, at Venstre er det parti, som flest ønsker at bakke op om i Lyngby. Christine er en fremragende politiker. Hun fortjener gode folk omkring sig."

Med Niels Møllers begrundelse for at trække sig ser det ud til, at han lægger han sig i slipstrømmen af opørerne Ole Holtz-Nielsen, Henrik Thorsager, Martin From og Henriette Breum, der alle som én har været dybt uenige med linjen i bestyrelsen.

Men ikke helt. Han vil associeres med oprørsgruppen:

"For mig handler det mest om politik, og jeg er politisk ikke enig med flere af dem, du nævner," siger han til Det Grønne Område.

Venstre kigger fremad Venstre-formand Lis Coskun Laursen tager Niels Møllers udtalelser til efterretning, siger hun:

"Det var min klare opfattelse, at vi havde et godt samarbejde, men Niels må jo have sin mening. Det har jeg respekt for, og vi har da heller ikke været enige om alt hele vejen, men i Venstre har vi som bekendt højt til loftet og langt til døren."

-Men er det ikke bekymrende set med dine og bestyrelsens øjne, at I er gået fra syv mandater til nu kun et enkelt - samtidig med, at Venstre i Lyngby-Taarbæk lands- og europapolitisk ved de to seneste valg har været det største parti i kommunen?

"En tilbagegang er altid kedeligt, men i stedet for at kigge bagud kigger vi nu fremad hos Venstre i Lyngby-Taarbæk, og med den nye spidskandidat og det hold, som vi kommer til at sætte i den kommende tid, er vi optimistiske og forvissede om, at Venstre i Lyngby-Taarbæk vil være relevante for borgerne og en vigtig grundsten i den borgerlige blok efter næste valg," siger Lis Coskun Laursen.