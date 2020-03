Evig ild på Bellevue: "Det er en god grundnote, at når noget brænder, så kigger man på det"

"Jeg vil gerne bruge mig selv og det, jeg kan, på at fortælle gode historier. Det er spændende at sætte sig ind i, hvordan andre tænker og handler. Det giver et nyt perspektiv på livet, når du folder flere sider af tilværelsen ud. Du kan åbne for menneskelige sider, som du ikke havde kunnet på samme måde ved for eksempel at læse en bog. For eksempel med Ned. Man kunne nemt betragte ham som en helteagtig figur. Men det er sjovt at se, hvordan han åbner for nogle andre sider af sig selv undervejs gennem fortællingen."