-Det er ikke i overensstemmelse med god advokatetik ikke at svare klienterne, fastslår professor i virksomhedsetik, Jacob Dahl Rendtorff, RUC.

Etik-professor: 'Det er ikke god advokatskik'

Det virker, som om advokat Knud Foldschack ikke har haft helt styr på sine forpligtelser over for sine nu tidligere klienter, forpagterne af Lyngby Vandrerhjem. Det siger professor Jacob Dahl Rendtorff.

Det Grønne Område - 14. juli 2021

Det er ikke god advokatskik ikke at svare sine klienter.

Det siger professor i virksomhedsetik på Roskilde Universitets Center, Jacob Dahl Rendtorff, på baggrund af den kritik, som forpagterne af Lyngby Vandrerhjem i Det Grønne Område rejser mod deres tidligere advokat, Knud Foldschack.

Forpagterne Birgitte og Lars Lønstrup mener, at Foldschack på grund af det, de kalder 'mangelfuldt og dårligt advokatarbejde', nu står til at miste forpagtningen af deres livsværk, Lyngby Vandrerhjem, som de har forpagtet siden 2003. Vandrerhjemmet, der ejes af kommunen, er nu sat til salg, og en fond, som Foldschack bestyrer, står som en mulig køber.

Det Grønne Område har over for etikprofessoren beskrevet forløbet, som også er omtalt i en artikel andetsteds avisen. Forpagterne kritiserer blandt andet Knud Foldschack for ikke at vende tilbage på henvendelser, for ikke at gå efter det mandat, de som klienter har givet ham og for ikke at meddele klienterne, at han ikke længere repræsenterer dem.

"Det virker som en meget speget sag og som om, at han (Knud Foldschack, red.) ikke har haft helt styr på sine forpligtelser og ikke har kommunikeret rigtigt nok med vandrerhjemmet," siger professor Jacob Dahl Rendtorff til Det Grønne Område:

"Ud fra god advokatskik og Advokatsamfundets forpligtelser skal en advokat klart være til rådighed for sine klienter. Rent etisk skal man tydeligt sige fra, hvis man synes, at man ikke vil føre sagen - og begrunde det klart. Det hører med til advokatens integritet, at man lægger alle forhold frem. Det er ikke i overensstemmelse med god advokatetik ikke at svare klienterne," fastslår han.

Inhabil advokat? Tydelig kommunikation er kodeordet i en god advokat/klient-relation, mener Jacob Dahl Rendtorff:

"Fører man god advokatskik, kommunikerer man tydeligt med sine klienter, og man informerer om habilitetskonflikter. Man informerer løbende om, hvordan man håndterer sagen, og man er så vidt mulig transparent med hensyn til det, der gør sig gældende - så klienterne har mulighed for at forholde sig til de beslutninger, der skal træffes," fastslår han:

"God advokatskik går ud på, at man så vidt muligt repræsenterer sine klienter og så vidt muligt står inde for det, ens klienter siger, at man skal gøre."

Og det er netop det, forpagterparret mener, at Knud Foldschack ikke har gjort.

Jacob Dahl Rendtorff ved ikke, hvad der ligger bag det, som nu fører til den skarpe kritik mod Knud Foldschack.

Hans teori er, at det kan handle om, at advokaten har været inhabil.

Han repræsenterede han forpagterne på vandrerhjemmet i Raadvad samtidig med, at han også var advokat for Fonden Raadvad Fabrik, der lige som forpagterne har tænkt sig at byde på vandrerhjemmet. Det kan have placeret advokaten i en dobbeltrolle.

"Han har måske været inhabil, og det kan måske være problemerne med det, der har gjort, at han har trukket sig tilbage. Men det skal han kommunikere tydeligt om. Er man inhabil, skal man gøre opmærksom på det," siger Jacob Dahl Rendtorff - og slutter:

"Man kan se sagen fra forskellige synsvinkler. En kan være, om han har forsømt sine forpligtelser. Der kan have været kommunikationsvanskeligheder. Den hårde tolkning er, at han har ageret fuldstændigt uetisk ved at negligere dem, han forsvarer. En blød tolkning er, at det er kommunikationsvanskeligheder. En tredje er, at han har trukket sig, fordi han har vurderet, at han ikke kan vinde sagen."

