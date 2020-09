Nicki Bille fik et kortvarigt ophold på kun fire måneder i Lyngby Boldklub. Foto: Fodboldbilleder.dk Foto: ©Per Kjærbye

Et uventet gensyn med Nicki Bille - i Sjællandsserien

Den kontroversielle angriber var med hos VB 1968, der vandt 2-0 over Lundtofte.

10. september 2020 kl. 16:00 Af Mikael Østergaard

Nicki Bille Nielsen har været på noget af en flyvetur i sin fodboldkarriere. Superliga-spiller i FC Nordsjælland og Esbjerg og udlandsproff i Italien, Frankrig, Spanien, Norge, Polen og Grækenland, inden han vendte tilbage til Danmark og fik kontrakt i Lyngby.

Den kontrakt blev fire måneder senere revet i stykker på grund af Nicki Billes opførsel uden for banen, og så gik turen til Ishøj. Det var heller ingen succes, og nu er han endt i VK 1968 i Værebro, der i lørdags tog imod Lundtofte Boldklub i Sjællandsserien.

Nicki Bille startede på bænken, men blev sendt på banen i det 38. minut, da en medspiller blev skadet.

Den tidligere målmager er ikke mager længere, men han fik scoret til 1-0 et kvarter inde i anden halvleg på et besynderligt mål. Lundtoftes målmand vinkede bolden ude over baglinjen, og alle stoppede op på nær en B1968-spiller, der sendte bolden indover til en fri Nicki Bille, som trillede den i nettet. Vilde protester, men linjevogteren stod helt oppe ved midterlinjen og kunne intet se, så dommeren godkendte målet.

Siden tabte utrænede Nicki Bille pusten og måtte lade sig udskifte, og i slutminutterne øgede hjemmeholdet til 2-0.

"Efter tre gode kampe var det her en skidt indsats, der er lige til glemmebogen. Vi producerede ikke en eneste chance", konstaterede cheftræner Henrik Nielsen efter kampen.

Sejr og nederlag Weekenden bød også på en skuffelse for Virum-Sorgenfri Boldklub i Serie 1. Her blev det til nederlag på 3-2 til B1973 Herlev, og holdet har dermed kun formået at skrabe et enkelt point sammen i sæsonens første fire kampe.

Til gengæld var der glæde i Brede IF, der i Serie 3 vandt 5-1 over Vestegnens Politiidrætsforening (VEPI).

Oliver Andersen sørgede for pauseføring på 1-0, og efter at VEPI havde udlignet et kvarter inde i anden halvleg, sørgede Oliver Hartmann Eskildsen og Rasmus Bucholdtz med et hattrick for den komfortable sejr.