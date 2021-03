?Folk vil gerne genbrug og står gerne i kø,? siger butiksleder Rina Bøgh om den overvælgende tilstrømning af kunder, som butikken har haft siden åbningen 1. marts. . Foto: Pernille Borenhoff

Et tilløbsstykke: "Vi vidste ikke, at vi var så savnede og så eftertragtede"

Butiksleder Rina Bøgh er dybt taknemmelig over, at så mange vælger at handle i Røde Kors på Lyngby Hovedgade, der mangler indtægter som følge af de seneste måneders nedlukning

Det Grønne Område - 20. marts 2021 kl. 11:45 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

Aldrig har Røde Kors' genbrugsbutik på Lyngby Hovedgade solgt så meget på en enkelt dag, som da man 1. marts åbnede efter godt to måneders nedlukning.

"Da vi gjorde kasseapparatet op om aftenen, havde vi solgt for 25.000 kroner, og det er aldrig sket før. Selvfølgelig hjalp det også på omsætningen, at vi solgte to pelse den dag," siger butiksleder Rina Bøgh.

Og det er hårdt brug for pengene. For nedlukningen har betydet, at der mangler cirka 400.000 kroner i omsætning.

"Det kommer til at gå ud over julehjælpen og andre lokale aktiviteter. Og så har vi også færre penge at aflevere til Røde Kors Katastrofefond," siger hun.

Noget af den tabte omsætning bliver hentet ind, fordi der har været så travlt, siden åbningen. Men langt fra hele omsætningen. Også selvom Rina og de øvrige frivillige har solgt varer på Trendsales og Den Blå Avis under nedlukningen.

Frivillig eventkoordinator

Siden åbningen den 1. marts har man ved selvsyn kunnet konstatere, hvor populær butikken er. For kø er der stadig hver eneste dag.

"Vi har sat en begrænsning på, at vi er tre til at ekspedere og maksimalt syv kunder i butikken ad gangen. Det giver noget kø, men folk vil gerne genbrug og står gerne i kø," siger Rina Bøgh, der dog er blevet meget glædeligt overrasket over den store tilstrømning af kunder.

"Folk giver udtryk for, at de har savnet os, men vi vidste ikke, at vi var SÅ eftertragtede og SÅ savnede," siger hun.

Butikken bugner af varer. For folk har haft masser af tid til at rydder op i skuffer og skabe. Ti frivillige har i løbet af de seneste måneder haft travlt med at sortere tøjet og hænge det på bøjler.

"Det er vigtigt for mig at sige, at vi er dybt taknemmelige for alle de kunder, der har besøgt os de sidste par uger, og som har doneret tøj," siger hun.

I løbet af nedlukningsperioden har Rina Bøgh udtænkt et nyt tiltag.

"Jeg har hyret en frivillig eventkoordinator, Bettina Agerskov, der i samarbejde med en anden kvinde, Lissan, laver en ballonudstilling med gule påskeballoner. Vi laver i samarbejde med Peter Beier en konkurrence, hvor man skal gætte antallet af balloner. Og så kan man vinde påskeæg," siger Rina Bøgh, der håber, at dette tiltage bliver det første i rækken.

"Jeg vil meget gerne samarbejde med forskellige butikker på hovedgaden," siger hun.

Konkurrencen løber fra den 23.-27. marts.