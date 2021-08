Arrangementet er en del af et samarbejde med Dansk Kegleforbund, hvor 15 byer i hele Danmark holder åbent hus denne dag for at gøre opmærksom på en af Danmarks små sportsgrene.

Alle er velkomne til at prøve keglebanerne og eventuelt dyste mod nogle af medlemmerne. Og tag bare hele familien med, da sporten kan spilles af folk i alle aldre.

Lyngby Forenede Kegleklubber består af fire klubber med til sammen ca. 50 medlemmer: Lyngby Kegleklub, 8 om Kongen, Nord og KCK. De fire klubber deler seks baner, hvor der spilles bohle på de fire og classic på de to sidste baner.

”Vi har tidligere introduceret keglesporten for de ældste skoleklasser i efterårsferien, hvor 70-80 elever kiggede forbi, men vi har ikke tidligere prøvet at holde åbent hus for alle. Vi håber, at et halvt hundrede kigger forbi på søndag, men aner reelt ikke, hvor mange vi bliver”, siger Michael Krath, formand for 8 om Kongen.

Lyngby-Taarbæk borgmester, Sofia Osmani, kigger forbi kl. 11.45-12.45.