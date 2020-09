Medarbejderne i Wedo på Lyngby Hovedgade 78 kommer både fra Lyngby og fra kædens øvrige adresser i København. Her der det manager Kristina Godt og Amalie Buur fra Lyngby. Foto: Frank S. Pedersen

Artiklen: Et sundt bud på et nemt måltid på Lyngby Hovedgade

Virksomheden har fundet byen egnet til at være en del af konceptet med grøn selvforkælelse og en hverdag i balance.

"Lyngby er et attraktivt område med mange familier og unge mennesker. Her er man bevidste om livsstil, og kan se fornuften i vores sunde alternativer til et nemt måltid," forklarer driftsdirektør Marie-Louise Madsbjerg, og begrunder valget af hovedgaden: