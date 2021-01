Ét skridt fra drømmen om en plads i Australian Open

Mikael Torpegaard får måske en ekstra chance. Han lå oprindeligt nummer tre på den såkaldte ’lucky loser’-liste, hvilket vil sige, at tre spillere i den nuværende hovedturnering skulle trække sig, for at han kunne få en plads. Foreløbig har Arthur Rinderknech og Gregoire Barrere, der lå over Torpegaard på lucky loser-listen meldt afbud, så nu er han kun ét afbud fra at komme ind.

Kvalifikationsturneringen blev afviklet i Doha, og herfra er Mikael Torpegaard fløjet til Melbourne. Desværre blev en anden spiller på flyet testet positiv for corona, så nu skal Mikael Torpegaard og 46 andre spillere i streng isolation i 14 dage.