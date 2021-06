Claus Meyer og Vincent Hendricks skal tale om spisevægring om Danmark vs. Amerika og techgiganternes kamp om vores opmærksomhed.

Et pænt klogt hoved: Filosofiprofessor og fotomodel i Meyers Samtalekøkken

Vincent Hendricks besøger Meyers Spisehus i Lyngby tirsdag den 14. juni, hvor han selv komponerer sin egen pizza.

Det Grønne Område - 02. juni 2021 kl. 17:00 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Tirsdag den 14. juni vil den varme stol i talkshowet Meyers Samtalekøkken blive besat af en mand, der både har levet af sin hjerne og sit udseende.

Claus Meyer får i spisehuset i Lyngby besøg af filosofiprofessoren og fotomodellen Vincent Hendricks, og det glæder han sig til:

"Jeg har altid været interesseret i filosofi og i Amerika, og så er det umuligt ikke at bemærke den fremragende formidler Vincent B Hendricks. Det er vildt at tænke på, hvordan en utilpasset, introvert dreng fra Ordrup Gymnasium via et job som nattevagt på et plejehjem vender tilbage til livet," siger Claus Meyer til Det Grønne Område:

"Men ikke bare det. Han ender med at blive professor i filosofi på et af verdens førende universiteter, Colombia, NYC, USA, hvor han også bliver fotomodel! Tilbage i Danmark grundlægger han som professor på KU centret for boblestudier, der undersøger emner som digital dannelse, fake news og de internationale techgiganters kamp om vores opmærksomhed. Og så finder jeg det interessant, at han altid har haft et anstrengt forhold til mad, som han synes fylder alt for meget. Til gengæld elsker han sød vin!"

Også Vincent Hendricks ser frem til mødet, siger han:

"Jeg glæder mig til det – og ikke mindst til samtalen om, hvordan en professor i formel filosofi og den eminente kok, Claus Meyer, begge starter ud i livet med at have et anstrengt forhold til mad."

Aftenens menu Aftenens menu ser sådan her ud:

Forret: Suppe med majs og kantareller.

Vincent F. Hendricks pizza: kartoffel, pepperoni, rucola, røget mozarella, vesterhavost.

Hovedret: Fried chicken og hele svineriet som i sydstaterne.

Dessert: Ice cream sundae.

Aftenens samtaleemner bliver Amerika vs Danmark, Tech giganternes kamp om vores opmærksomhed, spisevægring, læringer fra plejehjemmet.

FAKTA

Tid og sted:

Arrangementet foregår tirsdag d. 14. juni 2021, det starter kl. 18.30 og slutter kl. 21.30.

Det er i Meyers Spisehus, på Handelstorvet 10, 2800 Kongens Lyngby.