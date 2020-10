Se billedserie Borgmester Sofia Osmani var mandag morgen med til at åbne Höjris på Bjælkevangen. Foto: Pernille Borenhoff

Et lokalt, økologisk mødested i den gamle Brugs

Höjris er Hjortekærs nye midtpunkt. Her frister Karin og Ole Højris med blandt andet økologiske delikatesser, genbrugsmøbler, planter og workshops

Det Grønne Område - 23. oktober 2020 kl. 06:00 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

Alt er til salg hos Höjris. Hjortekærs nye butik på Bjælkevangen, som borgmester Sofia Osmani i mandags var med til at åbne. Her lå Brugsen tidligere, men siden den lukkede, har både folk i lokalområdet og de nye indehavere Karin og Ole Höjris savnet et lokalt mødested. For et sådant var Brugsen.

"Vi mener, at der er behov for noget lokalt. For et socialt samlingspunkt her i Hjortekær," siger Karin Höjris, der i en årrække boede i Eremitageparken, men nu er flyttet til et andet sted i Lyngby.

Mange lokale var da også kommet til åbningen og myldrede ind i butikken, da borgmesteren havde klippet den røde snor.

Vel indenfor sørgede to musikere med både franske og danske at bidrage til den gode stemning.

Butikken ændrer sig Det store lokale er blevet delt op i mindre afdelingen eller boligmiljøer, som man kender det fra fx. Ikea.

Paller og gamle vinduer fungerer som rumdelere, og alle møbler til både børn og voksne er fundet på markeder rundt omkring i Danmark.

Tanken er, at man kan slå sig ned ved borde og stole eller i sofaerne og nyde en sodavand, en kop kaffe eller et let måltid mad.

Man kan kan også købe møblerne. For når de er solgt, har parret flere på lager. På den måde vil butikken hele tiden skifte udtryk.

I dagens anledning var der smagsprøver på mange af de varer Höjris forhandlere; lakrids fra Bagsværd Lakrids, chokolade fra Elmelund og Melbillelarver fra BUG-Farm Aps i Birkerød. For blot at nævne tre.

"Vi brænder for bæredygtighed og vil ikke bare fortælle om det, men også handle," siger Karin Höjris.

Hun har de seneste otte år været indkøbschef hos Neye, men har sagt sit job op for at starte butikken i Hjortekær.

"Jeg tror virkelig på det her og går derfor 100 procent ind i det," siger hun.

Foruden de mange delikatesser der blandt andet også inkluderer Dansk Tang, Mjød fra Tarp Bryggerier og olier, sennep og æblesirup fra Sidinge Gårdbutik og Frugtplantage, er der genbrugstøj, smykker, cremer, maling og grønne planter. Og håndsyede certifikerede mundbind i silke.

I månederne op til jul vil der blive afholdt kurser i blandt andet julepynt i børnehøjde, hvordan man binder en smuk adventskrans og laver søde kugler og dekorative træer. Det er Bettina og Co, der står for disse kurser.

Höjris har åbent alle ugens syv dag fra kl. 10-18.