Et enigt Folketing: Nu skal der findes penge til forureningen på Atlas-grunden

Til glæde for udvalgsformanden og den lokale borgerforening skal regeringen nu finde penge til at oprense de såkaldte generations- forureninger - heriblandt Atlas-grunden i Lundtofte

Oprensning af forureningen på Atlas-grunden er kommet et skridt nærmere, efter et samlet Folketing har nemlig besluttet, at regeringen hurtigst muligt skal finde penge til de såkaldte generationsforureninger.

Generationsforureninger er steder i Danmark, hvor industrien i tidligere generationer har forurenet, og som vil koste mere at oprense, end regionerne, som har ansvaret for forurening, har råd til. Et af de steder er Atlas-grunden i Lundtofte.

I vedtagelsesteksten skriver Folketinget blandt andet, at:

"Det er afgørende, at der sikres en ekstra og adskilt bevilling, sådan at den nuværende finansiering af jordforureningsområdet målrettes indsatsen til beskyttelse af grundvand, natur og sundheden fra de mange mindre jordforureninger, som også kræver en hurtig indsats."

Glæde over nyheden SF fik ikke sit ønske om penge på finansloven til generationsforureningerne. Derfor er formand for Teknik- og Miljøudvalget, Sigurd Agersnap (SF), tilfreds med, at man nu er ét srkidt nærmere at finde penge til oprensning af forureningen.

"Nu har regeringen lovet at finde pengene til at få ryddet op på generationsforureningerne. Det er en fantastisk god nyhed, for nu kan vi endelig skimte en realistisk plan for en oprensning af Atlas-grunden i Lundtofte," siger han og fortsætter:

"En oprensning eller inddæmning af forureningen i Lundtofte har alt for længe været sparket til hjørne, men nu lader det til, at regeringen vil samle bolden op. Selvom forureningen i Lundtofte ikke står først for, så er det første gang i lang tid, jeg er optimistisk omkring, at vi får en reel oprensning," siger han og understreger, at en eventuel oprensning ikke får konsekvenser for planerne om ungdomsboligerne, der skal bygges på grunden.

I Lundtofte Borgerforening glæder man sig også over nyheden.

"Lundtofte Borgerforening ser med stor tilfredshed på regeringens planer med finde penge til oprensning af de største forureninger i Danmark. Det er på høje tid," siger formand Michael M. Jørgensen til Det Grønne Område og fortæller, at forureningen i Lundtofte optager de lokale meget.

"Jorden på grunden vurderes at indeholde flere tons klorerede organiske stoffer fordelt på hele området og ned til 40 meter dybde. Denne forurening har givet anledning til betragtelig grundvandsforurening, som har spredt sig til området omkring. Nu når området er ved at blive bebygget, er bekymringen om potentielt sundhedsskadeligt indeklima noget, som optager os borgere i området meget," siger han.