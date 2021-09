Renoveringen af Lyngby Rådhus er en af de helt store udgiftsposter de kommende år. Arkivfoto: Lars Schmidt

Et budget uden de helt store udsving

Budgetforhandlingerne i valgåret 2021 bliver ikke til noget, for kommunalbestyrelsen vedtog budgettet allerede for et år siden.

Det Grønne Område - 29. september 2021 kl. 17:59 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Ser man bort fra, at en konteringsfejl på daginstitutionsområdet var ved at vælte næste års budget, så gemmer budgettet ellers ikke på de store overraskelser.

For det hele har været aftalt på forhånd. Ja, faktisk blev budgettet vedtaget for et år siden, da kommunalbestyrelsen i enighed besluttede at lave et to-årigt budgetforlig for 2021 og 2022.

Forliget betyder, at skatten holdes i ro og uændret i forhold til den skattestigning på 0,8 procent, som er lagt ind i budgettet for 2021. Serviceniveauet er ligeledes uændret.

Det betyder, at eventuelle politiske uenigheder om budgettet og den kommunale økonomi næste år holdes ude af den forestående valgkamp. Budgettet andenbehandles og vedtages endeligt 7. oktober. Lidt over en måned senere - 16. november - er der kommunalvalg.

Hvordan kan det egentlig lade sig gøre, at et så væsentligt omdrejningspunkt for politisk debat, kommunens økonomi, ikke bliver en del af valgkampen? Hvordan kan det lade sig gøre, at der i et valgår ikke skal forhandles om budgettet?

"Det kan lade sig gøre, fordi der er en politisk vilje til det. For et år siden gav det mening at lave en lidt mere stabil drift, så vi ikke hele tiden sætter nye initiativer i gang, men får noget ro. Nogle gange kan det blive lidt kortsigtet, når vi tænker budgettet i et ét-årigt perspektiv," svarer borgmester Sofia Osmani (K). Hun forventer en udramatisk andenbehandling af budgettet:

"Jeg oplever en stor vilje blandt alle partierne til at honorere den aftale, der er indgået - med de nødvendige tekniske korrektioner."

Kassebeholdningen Det er kassebeholdningen, som holder budgettet i balance i de kommende år. Kommunens likvide midler falder fra 459 mio. kroner i 2021 til 103,3 mio. kroner i 2025. Faldet er planlagt fortæller Sofia Osmani:

"Vi har haft en kasseopbygning blandt andet påp grund af grundsalg og har derfor også i de kommende år råd til et markant højere anlægsprogram end normalt. Pengene skal jo ud og arbejde for borgerne. Hvis ikke der var en anlægsloft - og et helt lavpraktisk problem med at kunne ansatte nok folk - så kunne vi ud fra en likviditetsbetragtning fremrykke vores anlægsinvesteringer. Nu er de i stedet fordelt over de kommende år. Pengene går til nye dagtilbud og renovering af en lang række bygninger fra rådhuset til skoler og dagtilbud, samt til trafikinvesteringer, hvoraf nogle hænger sammen med de grundsalg, der har fundet sted."

Rent skattemæssigt ser det ud til, at borgerne i Lyngby-Taarbæk rammes mindre hårdt af de nye ejendomsskatter end frygtet i tidligere skøn.

"På baggrund af et foreløbigt skøn fra Kommunernes Landsforening fra medio september har forvaltningen lavet en justeret vurdering af indtægter fra ejendomsskatter som opfølgning på nye vurderinger, således at der indlægges 9,5 mio. kroner ekstra årligt fra og med 2022. Der er ligeledes en ny vurdering af forskerskatterne på 1,7 mio. kroner årligt med baggrund i udmelding om den faktiske indtægt til Lyngby-Taarbæk Kommune," forklarer borgmesteren.

Træningsindsatsen Der bliver ikke de store udsving i næste års budget i forhold til budgettet i år. Det største konteringsfejlen på daginstutionsområdet, som er omtalt andetsteds i avisen. En anden, knap så stor, er permanentgørelse af trænings- og genoptræningsindsatsen til kommunens ældre borgere.

"Der er ligeledes indarbejdet et ændringsforslag, der permanentliggører den midlertidige bevilling på 1,7 mio. kroner om året til træning- og genoptræning til ældre fra 2022 og frem, fordi det er nødvendigt at videreføre bevillingen, så vi kan leve op til kvalitetsstandarten på området," siger Sofia Osmani.

Lige som tidligere - og i lighed med de fleste andre kommuner i landet - er udfordringen på det specialiserede området fortsat uløst.

"Vi sparer ikke, men indsatserne omlægges. Udgifterne på området stiger. Antallet af borgere, som har brug for hjælp, stiger, og så kan budgetterne ikke følge med. De samme penge skal række til flere borgere, for vi er ikke kompenseret fra staten. Det er et presset område, fordi antallet af borgere med brug for hjælp stiger. Sådan er det i alle kommunerne, og det har i gjort opmærksom på i KL over for regeringen," forklarer borgmesteren.