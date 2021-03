Se billedserie Leder i Vuggestuen Firkløveren Stine Høilund fortæller om et år med corona, hvor børnenes trivsel altid har været i højsædet. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Et år med corona: Da Danmark lukkede ned, opstod et absurd dilemma i vuggestue - corona eller diarré?

Dette er første afsnit i vores corona-serie Frontkæmperne. Læs om det seneste år i Vuggestuen Firkløveren, hvor nye muligheder har vist sig, fortæller to medarbejdere, der taler om nulstilling af anciennitet, en lys fremtid og det absurde i at stå i dilemmaet: Diarré eller corona?

Det Grønne Område - 13. marts 2021 kl. 17:00 Af Mikkel Brøgger Petersen

I Vuggestuen Firkløveren på Sorgenfrivej i Kgs. Lyngby udspiller et dagligt dilemma sig, som viser, hvordan personalet det seneste år har skullet vægte mellem barnets trivsel og overholdelse af restriktioner.

For alle forældre vil jo gerne sige ordentligt farvel til sit barn, ofte med et kys. Og det gode farvel er vigtigt, fortæller vuggestuens leder Stine Høilund. Men hvis barnet er givet videre til pædagogen, og far lige skal kysse farvel, er man pludselig tættere på hinanden, inden man bør være.

"Men det er vigtigt for barnet," siger hun og fortsætter:

"Mantraet er, at børnene er vigtigst, og så kommer corona lige bagefter. Vi tager selvfølgelig restriktionerne alvorligt, men det vejes hele tid op mod, at barnet trives. Børnene skal for eksempel ikke afleveres ved lågen, for det er godt for barnet, at forældrene kommer indenfor og ser pædagogerne i øjnene. Og forældrene ser, at barnet er trygt, inden de forlader institutionen," siger hun.

Hun fortæller også, at i perioder, hvor hjælpen til at vaske legetøj er syg, bliver legetøjet stillet væk. For de vil hellere have én til at hjælpe med børnene end til at vaske legetøjet.

Nedlukning som gave Det Grønne Område er i anledningen af et-året for den første nedlukning taget på besøg i vuggestuen for at høre, hvordan det seneste år er gået med en pandemi som fast del af hverdagen.

Stine Højlund tager sammen med pædagog Mathilde Balstrup imod kontoret. Selvfølgelig med god afstand til hinanden.

Da statsminister Mette Frederiksen trådte frem på pressemødet 11. marts sidste år, havde Mathilde Balstrup brugt dagen på sin søns fødselsdag. Hun tænkte, at det var vildt, at det nu var nødvendigt at lukke store dele af samfundet ned.

"Men det var også en gave, for jeg kunne bruge mere tid sammen med min søn. Samtidig var jeg også rastløs, for jeg vil gerne udrette noget," fortæller hun.

Nedlukningen blev da også brugt til at styrke sig fagligt på anden vis. Lønnen tikkede stadig ind, så tiden derhjemme blev brugt på hjemmeopgaver, læreplaner og faglitteratur og podcasts, som blev diskuteret i virtuelle grupper, fortæller Stine Høilund.

Hun gik alene rundt i den lukkede vuggestue og lagde fagbøger frem. Medarbejderne hentede dem så én efter én.

Nødpasning for forældre, der er frontpersonale i sundhedssektoren, blev også en del af hverdagen.

"Vi ringede til alle familier for at undersøge pasningsbehovet. Vi havde to medarbejdere her hver dag, og det blev dem, der ikke selv havde børn, som blev valgt, mens det også gerne skulle være så få forskellige som muligt," fortæller hun.

Alle var nye Den nye hverdag betød, at al anciennitet forduftede. For alle havde første arbejdsdag i rammer, som ingen havde prøvet før.

"Det var, som om alle var nye. Det var lidt mere presset, for hvordan navigerer vi i det her. Der har ikke været frygt for at begå fejl, men folk har været opmærksomme på det. Så vi talte hele tiden sammen om, hvordan vi løser opgaverne. Børnene kommer først, og vi gør det, så godt vi kan. Men vi er ikke overmennesker," siger Mathilde Balstrup.

Den nye hverdag betød også helt andre samtaler med forældre. For måtte vuggestuen overhovedet tage nye børn ind, ville nye forældre vide.

"En forælder var bekymret for, om nye børn bare skulle afleveres ved lågen. Men sådan var det jo slet ikke," siger Mathilde Balstrup.

"Vi tog den beslutning, at indkøringen foregår indenfor på stuen med forældrene i den første uge. Det er rigtig vigtigt, at mor og far er med, og det kan ikke foregå udenfor, for barnet skal lære det fysiske rum at kende," siger Stine Høilund.

Vuggestuen fik også hjælp fra andre ansatte i kommunen, som ellers bare skulle have gået hjemme. En musiklærer og en ungekonsulent fra Jobcentret hjalp til med at vaske legetøjet.

Men på trods af ekstra hjælp udefra måtte man på et tidspunkt tage stilling til endnu et dilemma: Diarre eller corona, fortæller Mathilde Balstrup.

"Vi skulle aflevere hele vores lager af handsker, klude, håndsprit og overfladeinfektion, fordi frontpersonalet selvfølgelig skulle have det. Hellere at de var beskyttet. Vi rationerede, så der blev skiftet ble med én hånd. Det var en absurd situation, hvor man tænkte hellere diarre end corona," siger hun.

Første smittetilfælde Anden bølge ramte landet i efteråret, og med sig kom krav om masker på indenfor, og kun én forælder afleverede barnet i garderoben i stedet for på stuen.

"I første bølge var det nemmere, fordi vi kunne være ude. Men da det blev minusgrader, kunne børnene ikke være ude så længe ad gangen. Barnets trivsel kom først, og så måtte vi være samlet. Vi havde heller ikke længere begrænsede åbningstider, så vi var de samme til en længere hverdag," siger Stine Højlund.

Vuggestuen fik i denne periode sit første smittetilfælde. En medarbejder fik søndag aften besked om en positiv test. Det var dog over 48 timer, siden vedkommende havde været på arbejde, så personalet og børnene var ikke at betragte som nærkontakt.

"Jeg skrev brev ud til forældrene. De bekymrede sig, fordi smitten kom tæt på. Og det var der stor forståelse for, fordi det kan have store konsekvenser. Men vi fik håndteret sagen så godt som muligt. Men det var udfordrende," siger hun.

I løbet af juleferien blev et barn også smittet. Men det havde ingen betydning for hverdagen i vuggestuen.

Et års erfaring Anden bølge er ved at ebbe ud, og foråret er her. Både Stine Høilund og Mathilde Balstrup ser positivt på den uvisse fremtid.

"Forhåbentlig vaccineres vi tidligt, for i Kolding har det vist sig, at den engelske variant i højere grad smitter børn. Vi ved endnu ikke, hvornår vi skal vaccineres. Men vi bekymrer os ikke så meget. Vi gør bare det bedste, vi kan," siger Stine Høilund og fortæller, at procenten af sæsonernes sygdomme blandt børn og personale er faldet.

"Vi har snart været i det her i et år, og selv om det da er ekstremt kedeligt, at der stadig er corona, og der kommer nye varianter, har man fundet sin gang i det. Men jeg kan mærke, at jeg savner det sociale liv. Det kunne man også se, da vi på et tidspunkt igen kunne være sammen i middagsstunden. Vi var som køer, der kom på græs," siger Mathilde Balstrup.

Det seneste år har også givet mulighed for at gentænke den daglige arbejdsdag.

"Tingene er kastet op i luften, og det har været positivt, at vi har skullet gentænke nogle ting, og logikker er blevet rystet. For eksempel at vi kan være mere udenfor. Legepladsen har fået et boost, så den bliver et endnu mere inspirerende læringsmiljø, og vi har for eksempel fået lyskæder, så der også kan skabes en god atmosfære udenfor i den mørke tid. Vi er blevet skarpere på at tilrettelægge strukturerede aktiviteter på legepladsen, og der er rykket ved forståelsen af, at børn ikke kan være ude, når det er minusgrader," siger hun.

Stine Høilund fortæller, at corona faktisk har ført forbedringer med sig.

"Legetøj og flader er blevet sprittet af hver dag, fordi vi har fået ressourcer til det. Noget, som vi før i tiden kun nåede et par gange om året. Og forældrene benytter nu tre forskellige indgangsdøre og ikke kun hoveddøren. Gennemgangen reduceres, og det samme gør spredning af al slags smitte samt forstyrrelse i garderoben for barnet som for eksempel er ved at øve sig i selv at tage støvlerne af eller sige farvel til mor og far," siger hun.

"På tidspunkter var der nye ting hver dag. Men nu er tingene landet, og ændringerne sker ikke så radikalt. Vi har gjort det her i et år, og nu er vi alle sammen ikke længere nye i det," siger hun.