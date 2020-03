Se billedserie Netto på Engelsborgvej i Lyngby onsdag den 11. marts kl. 22.40. Kunder står i kø for at blive lukket ind. Foto: Jens Nørgaard Larsen, Byrd

Erhvhversminister: Stop hamstring, der er varer nok

På et pressemøde kl. 9 forsikrede både fødevareminister Mogens Jensen og erhvervsminister Simon Kollerup om, at dagligvarehandlen fortsætter helt uændret

Det Grønne Område - 12. marts 2020 kl. 09:40

Da statsminister Mette Frederiksen i går aftes opfordrede danskerne til at vise samfundssind og passe på de svageste, sagde hun samtidig, at der bestemt ikke var nogen grund til at begynde, at "hamstre rugbrød og toiletpapir".

Det budskab var der dog mange, der tilsyneladende tvivlede på, for umiddelbart efter strømmede et stort antal borgere mod dagligvareforretningerne for netop at sikre sig rigelige mængder af rugbrød og toiletpapir.

22.40 onsdag aften måtte vagten hos Netto på Engelsborgvej holde justits med den hastigt voksende kø af kunder, der følte sig kaldet til samle et forråd.

Reaktionen betød, at erhvervsminister Simon Kollerup og fødevareminister Mogens Jensen her til morgen på et pressemøde endnu engang manede til besindighed og forsikrede om, at der er fødevare nok.

"Vis samfundssind og gør som I plejer. De ansatte i dagligvareforretningerne møder ind som de plejer. Det samme gør de lastbilchauffører, der kører varer ud og dem, der arbejder på lageret. Lad os passe godt på dem og sende dem et smil, når vi er ude at handle," sagde Simon Kollerup.

Derudover gentog de, de retningslinjer, som allerede burde være kendt af de fleste:

Vask hænder hyppigt, hold afstand til andre og nys og host i dit ærme.