Erhvervspark moderniseret: Teknikerbyen i Virum har børstet støvet af sig

Erhvervsparken har moderniseret kontorarealer og netop indgået leje­kontrakt med Hottinger Brüel & Kjær på mere end 11.500 kvadratmeter

Det Grønne Område - 01. oktober 2020 kl. 15:00

Den ikoniske erhvervspark Teknikerbyen i Virum har gennem de seneste par år gennemgået en større forvandling med modernisering af kontorarealerne, som er bragt op til 2020-standard samtidig med, at den ikoniske facade er bibeholdt i det flotte naturskønne område.

Efter flere år med tomgang og et nedslidt udtryk blev tre af ejendommene i Teknikerbyen i 2018 erhvervet af Sampension og Kristensen Properties.

Næsten tømt for lejere Ejendommene, der har et samlet areal på 22.100 m², havde da cirka 20.000 m² enten ledige eller opsagte på overtagelsestidspunktet. Forretningsplanen var nu at skabe et multibruger-kontorområde med fokus på fleksibilitet og høj service.

"Det har fra starten været en enormt spændende opgave at stå med 20.000 ledige kvadratmeter i en ikonisk ejendom, som i mange har stået uden fordoms liv, og så ellers implementere forretningsplanen," udtaler teknisk direktør Michael Schmidt i en pressemeddelelse fra Kristensen Properties.

"Ingeniørerne har tænkt sig om dengang i 70'erne, og det har derfor også været muligt at imødekomme de krav, som lejerne efterspørger i dag med hensyn til fleksibilitet, indeklima, vedvarende løsninger mv.," fortsætter han.

Den nye lejer er Hottinger Brüel & Kjær (HBK), der har ligget i Nærum siden 1948 og som leverer high-tech-løsninger af høj kvalitet inden for test og måling.

"Med den nye placering i Teknikerbyen har vi fundet et sted, der opfylder vores forventninger til et nyt domicil i grønne omgivelser - uden at gå på kompromis med tilgængelighed og kvalitet. Vi ser nu frem til, at den store renovering gennemføres, så vi kan flytte ind og markere en ny fase i vores transformation", siger direktør i HBK Danmark Torben Bjørn i pressemeddelelsen.

Fleksible arealer Teknikerbyen er indrettet med lejemål, der kan huse lejere fra den lille enkeltmandsvirksomhed til den store koncern, skriver Kristensen Properties i pressemeddelelsen.

Arealerne kan justeres, så der er mulighed for både at udvide og indskrænke lejemål. Uanset størrelse har virksomhederne samme mulighed for at benytte mødelokaler og inspirerende fællesarealer med køkkennicher og lounges. jesl