Erhverv: Flere elementer i kommunens hjælpepakke

Anlægsloftet, dækningsafgiften og fremrykning af betalinger er nogle af de håndtag, kommunen skruer på for at hjælpe de lokale erhvervsliv her i coronakrisen.

Det Grønne Område - 27. april 2020 kl. 18:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunalbestyrelsen har besluttet at understøtte kommunens erhvervsliv på flere områder. Den direkte årsag er naturligvis coronakrisen, der også har ramt erhvervslivet i Lyngby-Taarbæk hårdt.

Regeringen har vedtaget en række hjælpepakker for at hjælpe erhvervslivet. For kommunerne er der imidlertid også enkelte muligheder for at understøtte erhvervslivet lokalt. Anlægsloftet, dækningsafgiften og fremrykning af betalinger er blandt de lokale initiativer.

Anlægsloftet definerer, hvor mange penge kommunerne årligt må bruge på anlægsarbejder. Regeringen har nu besluttet at sætte kommunerne fri af anlægsloftet i et år.

"På den baggrund vil kommunen forsøge at øge kapaciteten yderligere og fremrykke mest muligt, særligt på dagtilbudsområdet og andre borgernære områder. Det gælder både større og mindre vedligeholdelsesarbejder," skriver Lyngby-Taarbæk Kommune i en pressemeddelelse.

Kommunen har desuden besluttet at forskyde betalingen af anden rate af dækningsafgiften for forretningsejendomme til 1. december 2020. Dette tiltag vurderes at understøtte grundejernes og virksomhedernes likviditet.

Kommunen har allerede ved en tidligere beslutning sikret en fremrykning i forhold til betaling af ydelser. Det betyder, at fakturaer betales hurtigst muligt efter, at ydelsen er modtaget.

Derudover har kommunen også besluttet, at kommunen i perioden fra 2. april og indtil videre frem til den 30. juni 2020 kan betale for ydelser, som kommunen har bestilt levering af under nærmere forudsatte betingelser og forhold uden at afvente, at ydelsen leveres.