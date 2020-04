?Jeg vil gerne hjælpe til med den grønne omstilling ved at give folk en mulighed for at lave god mad, uden at de bliver økonomisk ruineret,? siger Jesper Gøtz. Foto: Maya Matsuura

Er tilbage i kommunen: Bager Jesper fra Virum åbner workshop i Raadvad

Jesper Gøtz, der er født og opvokset i Virum, er efter en tur rundt om Noma, Claus Meyers restaurant i Bolivia og bageriet Lille Bakery på Refshalehøen, vendt tilbage til kommunen med en bagerskole i Raadvad

Det Grønne Område - 24. april 2020 kl. 18:30 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var vist H.K.H. Prins Henrik, der engang udtalte, at hvis man har godt brød og tre oste i køleskabet, så har man alt, hvad man behøver til et godt måltid mad.

Et udsagn som Jesper Gøtz til fulde kan tilslutte sig.

Ikke nok med at han elsker brød - når det vel og mærke er godt. Han er også super god til selv at bage brød, og den ekspertise drømmer han om at give videre.

I et halvt års tid blev det blot ved drømmen. Men 1. februar fik han mulighed for at flyttet ind i tekstilvæveren Karin Carlanders værksted i Raadvad. Og i midten af marts skulle han have taget imod de første kursister.

I lighed med alt andet blev det så heller ikke til noget. Til gengæld kan man døgnet rundt tjekke ind på hans hjemmeside. Her udbyder han et online kursus i bagning af surdejsbrød.

29-årige Jesper Gøtz er uddannet kok fra Restaurant 1.th og har senere arbejdet på Noma-baserede restaurant 108 på Christianshavn som souschef. Jesper udviklede det brød, der blev serveret på restauranten, og det var her, at hans passion for at bage startede.

"Min interesse for mad startede faktisk, helt tilbage da jeg gik på Virum skole og Virum Gymnasium, hvor jeg i min fritid arbejdede for Carsten Rechnagel i Furesø Fribad," siger Jesper Gøtz til Det Grønne Område, der jo godt kan lide at høre historier om, at gode ting udspringer netop fra dette område.

"Carsten er nok den, der har inspireret mig mest. Så vidt jeg husker, havde han ikke kokkeuddannelse, men han kunne lide at sætte ting i gang. Han stolede på folk. Specielt i køkkenet er det vigtigt, at man stoler på hinanden og giver ansvar fra sig. Når jeg reflekterer over det, så er den måde, vi der arbejdede dernede, noget som jeg har lært meget af og har taget med mig alle de steder, jeg har arbejdet," siger han.

Bolivia og Claus Meyer Jesper blev student fra Virum Gymnasium og var derefter fast besluttet på, at han ville være kok.

"Jeg startede på Tribeca NV, men de havde ikke råd til at have mig og sagde, at hvis jeg gik i kokkelære, så kunne jeg blive ved med at arbejde der," siger han.

Efter et år kom han til Noma som volontør, og det var her, at han lærte at lave mad på en ganske anden måde.

"Jeg fik en ny læreplads på 'Restaurant 1. th' i Herluf Trolles Gade, og det er herfra, at jeg er uddannet."

Tre dage efter svendeprøven gik turen tre måneder til Bolivia, hvor Claus Meyer driver både en restaurant og en skole, hvor lokale kommer for at blive undervist i sprog, madlavning, ernæring, sport, sprog og sundhed.

"Det var enormt spændende. I virkeligheden handlede det mest om at være en lærer for de folk, der var på den restaurant. Jeg synes, at det var spændende at lære fra mig om helt basale ting som, hvordan man laver en frikadelle eller en bechamel. Det er fedt at lære fra sig og ikke mindst at lære andre om ting, som jeg synes om. Det var ganske enkelt en meget stor oplevelse."

80-90 timers arbejdsuge Vel hjemme igen kom han til den Noma-baserede restaurant '108' på Christianshavn. Først som kok og senere som souschef.

"Hos 108 fik jeg ansvar for udvikling af brødet. Jeg gik nærmest og bagte hver dag i flere måneder for at teste, at brødet kunne blive så godt som muligt," siger han. Og tilføjer.

"Jeg blev grebet af det at være bager. På det tidspunkt var Bojes brød i Ordrup det sejeste bageri. Der var ikke mange andre, der bagte virkelig godt brød, og jeg blev meget inspireret af ham. Da jeg kom tættere på bagerbranchen, tænkte jeg, at det ville jeg bare gerne arbejde med. Når jeg tænker tilbage havde jeg lidt mistet gejsten for kokkemiljøet, hvor man arbejder 80-90 timer om ugen og besluttede mig for, at jeg ville være bager."

Jesper sagde sin stilling op på 108 og brugte et halvt års tid på at blive lært op i bagerkunstens mysterier. Og da han syntes, at han var klar, åbnede han, sammen med to tidligere kollegaer Lille Bakery på Refshaleøen. Et bageri, der hurtigt fik stor mediebevågenhed og gode anmelder med på vejen, og som han nu har afhændet til den øvrige medejer.

Vil løfte den danske brødkultur

"Jeg har en vision om at løfte den danske brødkultur. Og lære folk, hvor let det er at lave et godt måltid mad, hvis man har et godt brød," siger han.

Jesper bruger ikke gær - udelukkende surdej. Melet køber han lokalt fra Kornby Mølle i Lynge.

"Han er bare enormt dygtig og maler ikke melet så hvidt som mange andre. Et godt brød kræver gode lokale råvarer, og jeg vil gerne hjælpe til med den grønne omstilling ved at give folk en mulighed for at lave god mad, uden at de bliver økonomisk ruineret," siger Jesper Gøtz.

På www.gøtz.dk/workshop kan man læse mere om Jesper Gøtz og hans fysiske såvel som online workshops.