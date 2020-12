Send til din ven. X Artiklen: Er rådhuset vigtigere end skolerne? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Er rådhuset vigtigere end skolerne?

Det Grønne Område - 15. december 2020 kl. 06:00 Kontakt redaktionen

Lars Bisgaard, spidskandidat, 'Vores kommune-LTK'

DEBAT Er det god borgerlig politik - at rådhuset er vigtigere end gode skoler og institutioner?

Debatten er hel død, stendød. Ingen i Lyngby - Taarbæk kommune ønsker at spare +250 mio. på budgettet og fylde minimum 200 mio. i skattekisten til dårlige tider.

Det må opfattes som om, at alle institutioner til børnene står knivskarpe og med det nyeste udstyrer. Skolerne bugner af velvære og er flere skridt foran andre kommuner, hvad angår teknologi. Tilsvarende er der ingen lokale foreninger, der har brug for bedre lokaler.

Jeg vælger at tro at den manglende interesse for renoveringen af rådhuset, blot er en uopmærksomhed. Vi begynder først at REAGERE når og hvis det får konsekvenser for os personligt. Men det får det ikke, for ingen borgere bruger rådhuset, og her citere jeg Borgmesteren fra indlæg i DGO.

Så derfor er det tid til at agere.

Kommunen solgte i år 2020 Landbrugsmuseet, som ligger overfor Frilandsmuseet, da man ikke selv kunne finde pengene til renoveringen. En renovering til forventelig +100 mio. Der blev sat en del restriktioner på renoveringen, til den nye ejer, da bygningen var en vigtig del af kulturarven, sagde politikerne. Bygningen er fra 1915, men kommunen valgte altså at sælge den. Nu åbner der snart et nyt museum, cafe m.m., til glæde for mange af kommunens borger.

Det er god borgerlig økonomisk politik.

Nu står kommunen foran en renovering af en bygning fra 1942. En heftig omgang til +250 mil. Budgettet bliver ved med at stige, som det jo sig hør & bør, når det er et kommunalt projekt. Men den vil man ikke sælge. Og jeg tænker ikke, at det har indvirket på beslutningen, at dem der træf den, også sidder i bygningen til dagligt. Det vigtigste her, er nok at bevare kulturarven, modsat Landbrugsmuseet.

Det bør nævnes at et nybygget rådhus, med samme antal kvm, vil koste ca. 200 mio. ifølge kommunens egne beregninger.

Hvorfor ikke sælge rådhuset og flyt administrationen i andre lokaler? Og få gang i brugen af huset med dens centrale plads i byen?

Bemærk at jeg ikke siger riv det ned, overmal det med rød maling, eller andre ubehageligheder. Nej jeg siger lad os bevare det, men få den nye ejer til at betale for renoveringen, a la med Landbrugsmuseet. Lad en privat investor forskønne byen, til glæde for alle.

Der kan også her indsættes klausuler til køberen af rådhuset, at det arkitektoniske udseende skal bevares ud af til, og dem der har glæde af at se på rådhuset, kan dermed blive ved det.

Dermed kan LTK bruge penge på at opgradere skoler, institutioner, sikre skolevejen, bedre faciliteter til foreninger, og alt mere borgernært.

Det er god LTK politik.

