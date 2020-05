Er med i fase 3: Bakken åbner den 8. juni

"Når det ikke kunne være anderledes, er vi glade for, at vi er en del af fase 3, og at vi dermed kan åbne Bakken mandag den 8. juni. I de sidste mange uger har vi forberedt os og indført en lang række tiltag, som lever op til myndighedernes anbefalinger, og så vi sikrer, at alle vores gæster og medarbejdere kan besøge Dyrehavsbakken på forsvarlig vis," siger administrerende direktør, Nils-Erik Winther, i en pressemeddelelse.

"For at sikre, at det er muligt for vores gæster at holde forsvarlig afstand til hinanden og overholde myndighedernes anbefalinger, hegner vi Bakken ind og laver fire ind- og udgange. Med brug af intelligent kameraovervågning sikrer vi, at vi hele tiden ved, hvor mange besøgende vi har inde i parken," siger Nils-Erik Winther.