Er du vild med vand?

Det glæder man sig over i Lyngby Svømmeklub, der har åbnet for tilmelding til den nye sæson.

Renoveringen af Trongårdens Svømmehal er ved at være tilendebragt, og med Covid-19 under kontrol er der dermed fuld gang i svømningen i kommunens tre svømmehaller fra næste måned.

På holdoversigten ses alt det, som man kender fra en almindelig svømmeskole – fra den mindste haletudse til den hurtigste haj - men herudover er der mange nye tiltag, bl.a. ’Vild i vand’ og ’Mistet skolesvømning’.

’Vild i vand’ er et hold for de 12-15-årige, som elsker vand, men som søger vandaktiviteter og leg snarere end banesvømning. ’Mistet skolesvømning’ er for børn, der til næste skoleår går i 5. og 6. klasse, og som på grund af corona er gået glip af den vigtige skolesvømning.

Der er også mange hold for voksne – både for nye svømmere og for erfarne, morgen såvel som aften, hverdag såvel som weekend, én gang såvel som flere gange om ugen. Klubben har også oprettet hold i Øresund for både nybegyndere og erfarne open water-svømmere.

Desuden tilbyder Lyngby Svømmeklub skræddersyede forløb, hvor en konkurrenceholdstræner udarbejder programmer til selvtræning for motionisten såvel som triatleten.

”Vi ønsker at styrke breddeidrætten. Klubben har i høj grad lyttet til nuværende og potentielle medlemmer for at få input til nye tiltag, som kan medvirke til at få flere i gang med svømning og vandaktiviteter. Vi kan ikke imødekomme alle ønsker, selv om vi gerne vil, men på flere områder kan vi da se, at vi rammer plet, og vi er kun lige begyndt”, fortæller klubchef Stine Arneskov.

Hen over sommeren afholder Lyngby Svømmeklub Swim camps for børn i alderen 7-12 år.