Kan man lime møbler, ?xe computere, reparere elektronik, lodde smykker, sy/strikke, ordne lamper eller er man god til at organisere, dokumentere reparationerne, byde brugerne velkommen eller brygge kaffe og hygge om cafeens ?xere og brugere så kontakt Repair Café Lyngby. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Er du fiks på fingrene? Ny lokal forening hjælper de fumlefingrede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Er du fiks på fingrene? Ny lokal forening hjælper de fumlefingrede

Før sin egentlige start i september søger Repair Café Lyngby frivillige såkaldte tingfixere

Det Grønne Område - 20. juni 2020 kl. 11:45 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er lykkedes at samle Lyngby-borgere nok til at etablere en lokal forening under paraplyorganisationen Repair Café Danmark.

"Vi har fået samlet en bestyrelse og fået lov at bruge lokaler i Frivillighuset på Rustenborgvej," fortæller Per Sørensen fra Repair Café Lyngby.

Konceptet bag caféen er, at frivillige ildsjæle tilbyder lokale borgere at få repareret ting som tøj, elektronik, legetøj, smykker og hvad der ellers kan gå i stykker og transporteres under armen. Reparationen er gratis, men begrænser sig til gengæld til de frivilliges formåen.

Virtuelle fixere Normalt ville en repair-café være et fysisk mødested, men det sætter corona-reglerne foreløbig en stopper for.

"Men vi vil alligevel gerne i kontakt med tingfixere, der kan hjælpe med at reparere," siger Per Sørensen, der bor i Lyngby, men har erfaringer fra en søstercafé i Hellerup. Her lader man sig ikke begrænse.

"Vi har en ordning, hvor man kan sende opgaver ind, og så kan fixerne byde ind. De kan enten hente tingene i vores værkstedlokale eller få dem leveret på hjemmeadressen," forklarer han om den løsningen, hvor kommunikationen foregår på mail.

På grund af corona og sommerferie er første orienteringsmøde udskudt til 1. september og første rigtige åbning i caféen til 20. september i Frivilligcenter Lyngby.

3. søndag i måneden Den nye Repaircafé vil derefter have åbent hver 3. søndag i hver måned. Foreløbig har foreningen fået værktøj for 10.000 kroner og har en ansøgning liggende hos kommunens bæredygtighedspulje, så nu mangler blot nogle hjælpende hænder, der er skruet rigtigt på.

Man kan komme i kontakt med og læse mere om Repair Café Lyngby via deres facebookside.