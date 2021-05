Er dette Danmarks smalleste dobbeltrettede cykelsti?

Det er letbanearbejdet, der igen volder problemer. Vejarbejdet betyder nemlig, at der er oprettet en dobbeltrettet cykelsti i den ene side af vejen. Men sådan en sti skal have en bredde på mindst 2,5 m, og det er der langt fra.

"Når man på cykel (eller knallert) kommer fra tunnellen og kører ad Buddingevej mod Nybrovej, kører man først i højre side, men et stykke før kirken, skal man over i venstre side af vejen, hvor det så bliver til en dobbeltrettet cykelsti. Indtil krydset ved Christian X's Allé er stien bred nok, men når du så passerer krydset, opstår der en ganske betydelig indsnævring, så den dobbeltrettede cykelsti nu er under én meter bred. Her skal der så være plads til cykler, knallerter.... og f.eks. ladcykler/postcykler. Hen på eftermiddagen er det nok værst," skriver læseren.

Sofie Koch-Nielsen er Kommunikationsmedarbejder hos Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed i Lyngby-Taarbæk Kommune og hun medgiver, at der sker rigtig meget på Buddingevej i øjeblikket.

"Pladsen er derfor ofte trang. Det gør sig også gældende på den omtalte strækning, hvor vi ikke har set andre muligheder end at have en dobbeltrettet cykelsti.

I forbindelse med den tiltagende åbning af samfundet, og at cykelsæsonen er ved være i gang, er det derfor planlagt, at cykelstien udvides på bekostning af svingbanen. Ændringen er planlagt til at blive udført i den kommende uge, så forholdene er klar til den forventede øgede cykeltrafik, som følge af yderligere åbninger per den 6. maj," skriver Sofie Koch-Nielsen i et svar til Det Grønne Område.