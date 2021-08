Se billedserie Kom til åben nytte og hør om det at være spejder. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Er det noget for dine unger: Vær spejder for en dag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Er det noget for dine unger: Vær spejder for en dag

Lørdag 21. august inviterer De Grønne Spejdere indenfor

Det Grønne Område - 20. august 2021 kl. 15:00 Kontakt redaktionen

De Grønne Spejdere i 3. Lyngby Gruppe har et spørgsmål til dig:

Har du lyst til at vide mere om at være spejder?

"Vi kigger nemlig fremad mod det kommende spejderår, og glæder os allerede! Lørdag 21. august holder vi åben hytte i vores spejderhus på Christian Xs alle 106A fra klokken 11 til 15, hvor du kan få en forsmag på, hvad spejderlivet kan tilbyde dig eller dine børn," skriver De Grønne Spejdere i en pressemeddelelse og fortsætter:

"Vi har spejdere i alderen tre til 88 år, og på denne dag kan alle være med, uanset alder og spejdererfaring. Det bliver en spændende dag med bål, klatrevæg, udfordringer og en lille forsmag på lejrlivet. For forældre og andre, der gerne bare vil nyde solen, vil der være åbent i vores udendørs kaffebar. På dagen vil det også være muligt at blive skrevet op til start i alle vores grupper. Dem er det også muligt at stifte bekendtskab med på forhånd på vores hjemmeside www.3lyngby.dk/aldersgrupper," skriver altså spejderne.

Cirka 140 medlemmer

3. Lyngby Gruppe er en KFUM-spejdergruppe med omkring 140 medlemmer. Man kan starte hos familiespejderne med sin familie, fra man er tre år. Fra børnehaveklasse kan man blive bæver, og når man går i 2. klasse kan man blive ulveunge. Juniorspejderne starter fra 4. klasse og spejdertroppen fra 6.klasse. Med aldersinddelingen sikrer spejdergruppen, at det bliver ved med at være sjovt og udfordrende at være spejder.

Som spejder er man ude i naturen, man bliver god til at samarbejde, og man udfordrer sig selv og hinanden på ture, løb og lejre. Som spejder lærer man gennem at gøre - det, vi kalder 'learning-by-doing'. Det vil sige, at man lærer selv at finde løsningen på en opgave, frem for at de voksne fortæller præcis, hvordan det skal gøres.

Jk