I jorden under dette stærkt trafikerede kryds på Lyngby Hovedgade ligger en telebrønd, som skal flyttes, inden letbanen kan etableres. Foto: Signe Steffensen

Ensrettes: Nu skal Hovedgaden graves op på midten

De næste tre måneder skal krydset ved Magasin graves op, og det betyder, at Lyngby Hovedgade ensrettes fra Nørgaardsvej til Klampenborgvej i perioden.

Trængslen i det centrale Lyngby vil blive større og værre de næste tre måneder. Medmindre bilisterne finder nye veje at komme igennem byen på.

Først er viadukten for enden af Buddingevej ved Lyngby Station blevet spærret for biltrafik. Og fra den 14. april og tre måneder frem graves Lyngby Hovedgade op lige midt i krydset ved Klampenborgvej.

Det betyder, at trafikken på Lyngby Hovedgade ensrettes fra Nørgaardsvej til Klampenborgvej i perioden.

Årsagen til gravearbejdet er, at TDC skal flytte en såkaldt telebrønd, som ligger i krydset under vejen. Denne telebrønd skal først graves op og siden flyttes op ad Lyngby Hovedgade og graves ned ud for nummer 70, hvor Frellsen har til huse.