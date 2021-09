Enhedslisten har sat hold til kommunalvalget

"Enhedslisten knokler for at sætte røde og grønne aftryk i kommunen. Vi har gjort en forskel, når det gælder kommunens strategi for bæredygtighed og indsatsen for arbejdsløse og syge. Men der er meget at tage fat på. Vi skal sikre at alle børn og unge har et godt liv og vi skal sørge for bedre omsorg for de ældre. Og ikke mindst skal vi have meget mere fart på den grønne omstilling," lyder det fra spidskandidaten i en pressemeddelelse.