Engelsborgskolen: 1.b er landets bedste mikroforskere

Eleverne var så dygtige til at udforske de små dyr i den nære natur, at de vandt førstepræmien i den landsdækkende Mikroforskerkonkurrence. Se billeder her.

Det Grønne Område - 26. november 2020 kl. 06:00

Med en imponerende rapport om den butsnudede frø sikrede 1.b på Engelsborgskolen i Lyngby sig torsdag en absolut topplacering i den landsdækkende Mikroforskerkonkurrence 2020.

Med førstepladsen følger 10.000 kroner, som 1.b kan bruge på en ekskursion til et sted, som kan bidrage til videre mikroforskning.

Ud over pengene får eleverne overrakt hvert deres diplom og et badge.

Undersøgte frøhop Eleverne har undersøgt om lette og tunge butsnudede frøer kan hoppe lige langt. Og måden, de arbejdede med projektet på, var nok til en kåring som årets mikroforskerklasse.

Siden starten af september er 1.b gået i dybden med en ny naturvidenskabelig, enkel arbejdsmetode for 0.-3.klassetrin, hvor eleverne ud fra deres egen undren laver små naturvidenskabelige undersøgelser af naturens smådyr gennem syv arbejdstrin.

De skal selv formulere spørgsmål, og de skal selv finde en metode til at få besvaret deres spørgsmål.

"Vi er helt overvældede over at have vundet," fortæller lærer i 1.b på Engelsborgskolen i Lyngby Karen K. Andersen i en pressemeddelelse.

"Jeg synes, det har været en spændende proces og en givtig måde at arbejde med naturvidenskab i børnehøjde på. Eleverne har været meget optagede af det, og det er fantastisk at se, at børn i 7-års alderen faktisk kan bruge samme naturvidenskabelige arbejdsmetode som eleverne i udskolingen," siger hun.

Efter en undringstur til Radiomarken ved Bagsværd Sø sammen med deres lærere og en naturvejleder fra Raadvad Naturskole, fandt eleverne frem til det spørgsmål, de allerhelst ville have besvaret: Kan tykke og tynde frøer hoppe lige langt?

Herefter fulgte en række studier hvor eleverne tegnede, skrev og lavede skemaer og modeller. Til sidst blev hele processen formidlet i en rapport, som har været i konkurrence med 31 andre rapporter fra hele Danmark.

Mikroforskermetoden og den tilhørende børneforskerkonkurrence er en del af Naturvejledning Danmarks Krible Krable univers, og det er første gang den afprøves i stor skala i Danmark.

Resultatet af 1.b's undersøgelse blev i øvrigt, at den store butsnudede frø hopper længere end den lille.

jesl