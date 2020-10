På kortet her kan man se, hvilken omvej man skal tage, hvis man vil fra Klampenborgvej til Lundtoftegårdsvej.

Endnu mere gravearbejde: Trafikeret strækning ensrettet frem til jul

Det betyder blandt andet, at Lundtoftegårdsvej bliver ensrettet mellem Klampenborgvej og Lyngbygårdsvej. Og dét betyder, at bilister, som skal fra Klampenborgvej til Lundtoftegårdsvej, skal ud på en omvej.

Ensretningen får nemlig den konsekvens for trafikken, at man ikke kan køre ad Lundtoftegårdsvej fra Klampenborgvej. Skal man som bilist fra Klampenborgvej til Lundtoftegårdsvej er der omkørsel via Sorgenfrigårdsvej og Lyngbygårdsvej.