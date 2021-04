Endelig vender tilskuerne tilbage til Superligaen

Undervejs har sponsorer og enkelte sæsonkortholdere fået adgang til kampe på Lyngby Stadion eller er blevet inviteret til at se fodbold på storskærm i Lynge Drive In Bio, men det er bare ikke den rigtige vare. Som at kysse sin søster.

Men onsdag bliver der omsider åbnet for tilskuere til Superligaen, når Lyngby Boldklub tager imod SønderjyskE i en kamp, der meget vel kan afgøre nedrykningsslaget.

“Vi er selvfølgelig rigtig glade for den udmelding. Superligaordningen er en tryg og forsvarlig ordning, og at den kommer i spil nu er meget glædeligt. Vi har endnu ikke hørt nærmere om indholdet af aftalen, og der kan selvfølgelig være nogle småjusteringer. Men umiddelbart forventer vi at kunne lukke omkring 2.400 tilskuere ind på onsdag, hvilket betyder, at vi igen kan byde velkommen til alle vores partnere og sæsonkortholdere”, udtalte adm. direktør Andreas Byder på klubbens hjemmeside i fredags.

Som følge af genåbningen for tilskuere bliver kampen rykket fra kl. 17 til kl. 18.