Endelig sejrssang i Lyngby Badminton Klub

I tredje forsøg lykkedes det nyoprykkede Lyngby Badminton Klub at hive en sejr hjem i 1. division, men det var med hiv og sving.

5-4 over Greve 2 lød sejren på, og dermed kravlede Lyngby et skridt op i tabellen. Næste modstander er Lillerød, der ligger et pænt stykke over nedrykningsstregen.