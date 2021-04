Se billedserie Nu bliver der igen liv i den markante bygning på hjørnet af Klampenborgvej og Hovedgaden. Foto: Lars Schmidt

Endelig åbner Magasin i Kgs. Lyngby

Julepynten er taget ned, sikkerheden er opgraderet, og foråret og sommerens nye kollektioner er pakket ud.

21. april 2021

Siden 17. december sidste år, midt i årets mest travle periode, har alle Magasins fysiske forretninger været nedlukkede. Det betød, at langt de fleste medarbejdere i perioden frem til nu har været hjemsendte. Nu er de tilbage og i fuld gang med at gøre klar til den dag, som har været længeventet. Julen er pakket væk, foråret er ved at blive pakket ud, og flere end 350.000 nye varer skal prismærkes.

"Synergien mellem Magasin i Lyngby, Lyngby Hovedgade og Lyngby Storcenter er for mange det, som gør Lyngby til en helt unik shoppedestination. Magasin i Lyngby har altid været en stærkt lokalforankret forretning med en høj kundeloyalitet. Jeg kan derfor slet ikke beskrive, hvor meget jeg og alle vores medarbejdere glæder os til at tage hjertevarmt imod vores helt ekstremt meget savnede kunder i Lyngby," siger forretningschef i Magasin i Lyngby, Michael G. Dupont i en pressemeddelelse fra Magasin.

Under nedlukningen er ingen medarbejdere blevet opsagt, og når Magasin om få dage åbner igen, så skal der ansættes flere end 100 nye kollegaer på tværs af landets syv Magasin-forretninger.

Sikkerhed på plads Endnu flere spritstandere, corona-guides, vagter, trafiktællere og trænede medarbejdere er klar til at tage imod de mange kunder i Lyngby.

"Vi bruger i øjeblikket alle kræfter på at gøre forretningen klar til igen at åbne dørerne for vores savnede kunder, så alle kan blive budt indenfor i helt sikre rammer til nye kollektioner, smil fra medarbejderne og alle vores kendte services," siger Michael G. Dupont og tilføjer:

"Vi lukkede ned som et sikkert sted at handle, og vi genåbner som et sikkert sted at handle. I denne ombæring har vi tilmed valgt at øge mængden at spritstandere, og så har vi naturligvis lavet en særskilt plan for Lyngby i forhold til de gældende afstandskrav og smitteopsporing, så vores kunder vil opleve en maksimal sikkerhed og tryghed, når de besøger Magasin i Lyngby. Vi er 100 procent klar," siger Michael G. Dupont.

Alene på håndsprit og ekstra rengøring har Magasin samlet brugt over 2 mio. kr. for at kunne sikre den maksimale hygiejne i forretningerne og bag kulisserne.

Velkendte services I den nedlukkede periode har Magasin gjort sit til at opretholde det store kundefokus - blot begrænset til onlineuniverset. Men fra onsdag d. 21. april kan kunderne igen få glæde af de mange services, der trods alt føles bedst, når man kan opleve og nyde dem i en fysisk forretning.

"Hos Magsin i Lyngby vil vi gøre alt for at skabe den magiske stemning allerede fra 1. dag af genåbningen. Vi genåbner med alle vores services, som vi fra indbakkerne ved, at vores mange kunder har savnet. Så mangler du hjælp fra en personlig shopper til den længe ventede forårsgarderobe, håber vi, at du vil se forbi Magasin," siger Michael G. Dupont

Magasin genåbner med følgende services: Personlig Shopper, Gave Shopper, Beauty Shopper, Lingeri Shopper, Beauty-behandlinger og Duftkonsultationer. Alle services er fortsat tilgængelige online for alle danskere, der fortsat ikke er helt trygge ved at begive sig ud i den delvist genåbnede virkelighed.