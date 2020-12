En virtuel uddannelsesaften

Selvom det er sjovere, at besøge uddannelsesinstitutionerne i virkeligheden, så er de virtuelle film en god mulighed for at besøge alle uddannelsessteder. Og måske få øjenene op for helt nye muligheder.

Alle unge i 9. klasse skal inden den 1.3. have sendt en ansøgning til optagelse.dk med deres ønske om en ungdomsuddannelse.