Fonden har doneret 4,7, mio. kroner til udvalgte vedligeholdelsesarbejder på Fortunfortet.

Send til din ven. X Artiklen: En tidlig julegave: Fem mio. til forbedringer af Fortunfortet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En tidlig julegave: Fem mio. til forbedringer af Fortunfortet

Kommunen har fået en milliondonation, som er øremærket udvalgte vedligeholdelsesarbejder, og sætter selv midler af til Lyngby Fort

Det Grønne Område - 24. december 2020 kl. 16:03 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Kort før jul fik Lyngby-Taarbæk Kommune og de historisk interesserede lyngbyborgere en julegave af de helt store.

Gaven, en milliondonation, blev givet af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. 4,7 mio. kroner lyder donationen på, og pengene skal målrettes udvalgte vedligeholdelsesarbejder på Fortunfortet.

Det er Lyngby-Taarbæk Kommune, som i fællesskab med Fortunfortets Venner har søgt om støtte til vedligeholdelse af fortet.

Fondsdirektør Christine Wiberg-Lyng fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond forklarer, hvorfor fonden har doneret pengene:

"Fortunfortet er et sted, som vidner om en svunden tid, hvor landet med fæstningsanlæg rustede sig mod en krig, som heldigvis aldrig nåede Danmark. Fonden har støttet fortets genopretning, så anlægget kan stå som et aktivt minde for nutiden og eftertiden, og det glæder os, at Fortunfortets Venner vil skabe nye aktiviteter i det gamle fort."

Det glæder borgmester Sofia Osmani, at donationen er kommet i hus.

"Kulturarven i Lyngby-Taarbæk Kommune spiller en central rolle for vores by og borgere. På kommunalbestyrelsens vegne er jeg derfor meget taknemmelig for den flotte og generøse støtte fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. En støtte som giver os mulighed for at igangsætte nødvendig pleje og vedligeholdelse af Fortunfortet," siger hun - og fortsætter:

fakta Fortunfortet

Fortunfortet blev opført i perioden september 1891 - maj 1893, er det mindste af landforterne og er placeret som det sidste i fortrækken mod Øresund. Fortet blev indviet ved kommandohejsning den 20. december 1892, men de sidste udendørs arbejder blev først færdiggjort i foråret 1893.





Lyngby Fort

Lyngbyfortet er opført i årene 1887 til 1892[a] under navnet Gammelmosegaard Fortet som en del af nordfronten i Københavns landbefæstning. Fortunfortet blev opført i perioden september 1891 - maj 1893, er det mindste af landforterne og er placeret som det sidste i fortrækken mod Øresund. Fortet blev indviet ved kommandohejsning den 20. december 1892, men de sidste udendørs arbejder blev først færdiggjort i foråret 1893.Lyngbyfortet er opført i årene 1887 til 1892[a] under navnet Gammelmosegaard Fortet som en del af nordfronten i Københavns landbefæstning. "Jeg er også glad for, at vi har så engagerede ildsjæle blandt Fortunfortets Venner. Uden deres ihærdige indsats ville vi ikke være nået hertil. Det har været, og er fortsat, en fornøjelse at samarbejde med så entusiastiske folk for at bevare dette værdifulde sted i kommunen."

Søger videre Og hos Fortunfortets Venner er glæden selvsagt også til at tage at føle på.

"Vi er utrolig taknemmelige for den flotte bevilling fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond som vil være med til at sikre og bevare det historiske Fortunfort for eftertiden. Derudover takker "Fortunfortets Venner" Lyngby-Taarbæk Kommune for den meget positive opbakning," udtaler siger Ole Bruun Nielsen og Nete Munk Nielsen fra foreningens bestyrelse i en pressemeddelelse. De tilføjer:

"Foreningen vil fortsætte arbejdet med at søge fonde med henblik på at opnå støtte til de resterende renoveringsarbejder på fortet og glæder sig til, at Fortunfortet i renoveret stand kan slå jernportene op for nye, spændende historiske og kulturelle arrangementer til glæde for kommunens borgere og andre, der skulle have lyst til at besøge den gamle fort."

Fra fondens side er bevillingen på de 4,7 mio. kroner øremærket borthugning af betonbelægning og støbning af armeret betondække, påsvejsning af to-lags tagpapmembran samt delvis kalkning/maling af minimum 100 kvm. udvalgte indendørs rum.

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk har desuden besluttet at sætte to mio. kroner af til vedligeholdelse og grundsikring af Lyngby Fort.

relaterede artikler

Mange drømmer om en hvid jul med snedækkede landskaber 24. december 2020 kl. 08:47

Fogs Fond i julegavehumør 22. december 2020 kl. 09:37

Du kan søge: Bakken donerer alle sine juletræer til velgørenhed 18. december 2020 kl. 10:30