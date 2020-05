Se billedserie I denne uge er Lyngby Storcenter og Magasin åbnet. I næste uge kommer turen til restauranter og cafeer. Foto: Pernille Borenhoff

Send til din ven. X Artiklen: En stille åbning af byen - med blomster Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En stille åbning af byen - med blomster

Mandag åbnede Lyngby Storcenter og Magasin. I næste uge åbner også cafeer og restauranter, og på lørdag markerer Lyngbys handelsliv den stille åbning af byen med uddeling af forglemmigej-blomsterfrø

Det Grønne Område - 13. maj 2020 kl. 11:45 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lyngbys butikker er nu åbnet endnu mere op.

Mandag åbnede Lyngby Storcenter og Magasin samt flere andre butikker i det centrale Lyngby.

I næste uge åbner cafeer og restauranter. Og nu på lørdag den 16. maj markerer bymidten med Lyngby Handelsforening i spidsen det, man har valgt at kalde "en stille åbning" med at fejre åbningen af byen med en symbolsk uddeling af blomsterfrø til kunderne.

"Aldrig har jeg set byen så stille og lukket i så lang tid. Vi er mange, der glæder os til, at byen nu får mulighed for en stille åbning. Derfor håber jeg også, at mange vil bakke op om vores lokale handelsliv, så vi igen kan få gang hjulene. I øjeblikket er nogle af indfaldsvejene spærrede, men hvis man følger skiltene er der god adgang og parkering, når man skal på besøg i byen," siger borgmester Sofia Osmani.

Handelsforeningens formand, Michael Dupont, glæder sig over åbningen af byen. Han siger:

"Vi er selvfølgelig utrolig glade for, at Kgs. Lyngby nu åbner mere op, og det igen bliver muligt for kunderne at shoppe i blandt andet Lyngby Storcenter og Magasin - og fra næste uge gå på cafeer og restauranter. Men sikkerheden er stadig det vigtigste, derfor bliver der tale om 'en stille fejringø den 16. maj, der ikke får folk til at samle sig. Mange butikker har heldigvis været åbne undervejs, men der er grund til at fejre, at handelslivet i Kgs. Lyngby nu bliver mere samlet," siger han.

Forglemmigej-tema Det er med fuldt overlæg, at man netop vælger at udddele forlemmigej-blomsterfrø, når den stille åbning markeres på lørdag:

"Vi har valgt at have et tema med blomsten forglemmigej i centrum, der er lig med troskab, for i disse tider er det endnu vigtigere at være "tro" mod handelslivet og handle lokalt, så man støtter op om byens forretninger. Det vil Handelsforeningen gerne markere ved at udlevere frøposer med forglemmigej blomster," forklarer Michael Dupont.

Tanken er, at man planter frøene i sin have, i sin altankasse eller i en urtepotte - og så husker på blomstens navn, når de blomstre og blive mindet om, at det lokale handelsliv også har brug for støtte i tiden, der kommer.

Man kan få udleveret en frøpose med forglemmigej blomster i Handelsforeningen medlemsbutikker. På hjemmesiden visitlyngby.dk/forglemmigej kan man finde en liste over Handelsforeningens medlemsbutikker.

"Forglemmigej-blomsten skal også signalere en hilsen til kunderne om, at de heller ikke er "glemt" i en tid, hvor man skal holde afstand, spritte hænder og passe på, og hvor kunderelationen derfor heller ikke er den samme. Tanken er også, at ved at så frøene, så spirrer der nyt liv frem rundt om i Kgs. Lyngbys haver, altankasser osv. mod en fremtid, hvor man igen kan være sammen i byen - og ikke på afstand," siger byens citykoordinator, Line Barklund.

Som et ekstra festligt indslag på dagen den 16. maj vil man rundt omkring, i bybilledet, kunne opleve nogle af byens maskotter. De vil vinke og byde velkommen "tilbage" fra kl. 12-14 - men på afstand.

Trafikken i byen Men hvordan kommer man så til det centrale Lyngby - og ud igen, når man er færdig med at gøre sine indkøb?

En stor del af midtbyen er nemlig gravet op og spærret af. Af samme grund er den tidsbegrænsede parkering også ophævet flere steder i det centrale Lyngby.

Bilister til Lyngby skal tage højde for følgende:

Viadukten på Buddingevej ved Lyngby Station er lukket for biltrafik til udgangen af september 2020. Bilister, der kommer mod Lyngby fra Gladsaxe siden, vil via skiltning blive henvist til omkørsel via Chr. X's Allé og Lyngby Hovedgade.

Lyngby Torv er spærret for trafik, og bilister henvises til omkørsel via Jernbanepladsen/Lyngby Hovedgade/Nørgaardsvej/Kanalvej til Klampenborgvej.

Hovedgaden er ensrettet mellem Nørgaardsvej og Klampenborgvej i nordgående retning.