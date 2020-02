?Alle os, der har været i berøring med det folkeoplysende fællesskab, kender følelsen og det fantastiske rum og magien, der opstår, når man lærer noget nyt sammen med andre,? siger Pia Pedersen, forstander for Kulturskolen. Foto: Pernille Borenhoff

Send til din ven. X Artiklen: En ny aftenskole har set dagens lys i Lyngby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En ny aftenskole har set dagens lys i Lyngby

Det Grønne Område - 25. februar 2020 kl. 09:28 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Aftenskoler er generelt gode til borgere over 50 år. Det, vi godt kunne tænke os, er også at invitere familier ind."

Ordene kommer fra Pia Pedersen, der er forstander for Kulturskolen. Aftenskolen har allerede afdelinger i Halsnæs og Helsingør, men er netop blevet godkendt som aftenskole i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvilket betyder, at kommunen stiller gratis lokaler til rådighed.

Og allerede nu kan man på Kulturskolens hjemmeside se, at man her i kommunen kan deltage i kurser i blandt andet 'antiinflamatiorisk kost', 'formidling', yoga, babymassage og kunst.

De store oplysningsforbund AOF, FOF, LOT tilbyder lignende kurser.

Men Kulturskolen skiller sig ud fra disse på i hvert fald to parameter.

"Vi er medlem af DOF, der er de upolitiske forbund. Og det er vigtigt for os. De andre forbud er tilknyttet politiske partier. Den anden, måde vi adskiller os på, er, at vi tror, at vi er mere lydhøre overfor, hvordan livet er i dag. Vi vil gerne invitere børnefamilier og nichegrupper indenfor. Vi synes, at der mangler nogle til at fascilitere deres behov, og vi tror, at vi kommer til at se det mere og mere af, at man melder sig til nogle grupper, der deler ens interessere," siger Pia Pedersen.

Bare fordi

De store forbund sender deres kataloger på gaden hvert halve år. Og man tilmelder sig derfor ofte rimelig lang tid i forvejen til et kursus eller kursusforløb.

Kulturskolen ønsker i stedet at tilbyde et koncept, hvor der er kort fra tanke til handling. Via lokalforeninger, grupper på facebook og instagram kommer skolen i kontakt med særlige interessegrupper. Det være sig lokalhistoriske foreninger, biavlere, fædre eller mødre på barsel, borgergrupper eller strikkegrupper. Hvad som helst i virkeligheden.

"Vi brænder for at være med i noget lokalt og være en del af, hvad der rør sig, og vi vil gerne have, at man deltager, fordi det er lokalt, " siger hun.

Ifølge Pia Pedersen er underviserne alle folk, som brænder for at formidle deres kundskab til andre. Og har man noget, man tror, der vil være andre, som interesserer sig for, og som man eventuelt selv gerne vil formidle, så henvender man sig bare.

Kulturskolen gør nemlig ikke brug af dyre og højtprofilerede foredragsholdere.

"Vi har ikke kæmpe store foredrag med kendisser og tænker ikke, at der skal 100 mennesker til hvert arrangement. For os, der er ansatte og driver Kulturskolen, er det ikke noget, vi bliver rige af. Det vigtigste er, at vi skaber noget, der giver mening lokalt," siger Pia Pedersen.

Aftenskolens motto er 'bare fordi'

"Vi tænker, at aftenskolen er 'bare fordi', man har lyst. Der er ikke noget højere mål. Men vi håber, at vi med Kulturskolen kan stimulere alle, der bliver ved med at bevare en nysgerrighed," siger Pia Pedersen.

Se mere om Kulturskolen og dens kurser på www.kulturskolencfl.dk