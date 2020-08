Charlotte Andersen på Secondtots.dks lager, hvorfra hun blandt andet sælger brugt børnetøj til fordel for Mødrehjælpen. Privatfoto Foto: Steen Hillebrecht

En nødløsning hjælper Mødrehjælpen

Lokal iværksætter sælger børnetøj for organisationen på sin egen platform

Det Grønne Område - 04. august 2020 kl. 08:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Mødrehjælpens fysiske butikker lukkede på grund af Corona-krisen fik Charlotte Andersen en idé, der fortsat skulle sikre penge til arbejdet med at støtte og rådgive gravide og børnefamilier. I forvejen kan man vælge at donere sit brugte børnetøj til Mødrehjælpens butikker på hendes platform for brugt børnetøj, Secondtots.dk, hvis det efter 12 måneder ikke er blevet solgt.

"Men da de under krisen ikke modtog ikke tøj på grund af smittefare, gjorde jeg sådan, at man kan købe tøjet direkte hos mig, og så går pengene til Mødrehjælpen," forklarer hun, der kan konstatere, at tøjet sælger bedre, når det er til fordel for Mødrehjælpen.

Ud af boksen

Og hos Mødrehjælpen er man taknemmelige for Charlotte Andersens initiativ.

"Vi tager imod alt den støtte og hjælp, vi kan få, så vi kan hjælpe så mange forældre og børn i krise som muligt. Især når vi står i en sundhedskrise som denne, varmer det, at der tænkes ud af boksen, så vi kan fortsætte Mødrehjælpens arbejde," siger Anette Thorup, som er Fundraisingchef hos Mødrehjælpen.

Pantknappen Idéen med at støtte Mødrehjælpen findes som beskrevet allerede på platformen, men Charlotte Andersen vil gerne hjælpe endnu mere.

"På sigt har jeg en idé om, at have en let mulighed for, ligesom man kender det fra den anden pantknap, når man afleverer flasker, at donere sin fortjeneste direkte til Mødrehjælpen," forklarer hun, der har kontor og bor i Lyngby.

Platformen startede hun i sin tid for at hjælpe med at få solgt aflagt børnetøj på en overskuelig måde og at gøre noget godt for både miljøet og forældres allerede udfordrede økonomi.

fsp