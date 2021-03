Alle butikker - bortset fra dem i Lyngby Storcenter samt Magasin og Fog - åbnede mandag. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

En meget stille genåbning af byen

De lokale butikker er stort set alle åbne nu - bortset fra Magasin, Fog og butikkerne i Lyngby Storcenter.

Det Grønne Område - 03. marts 2021 kl. 10:00 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Nu er turen ned gennem Lyngby Hovedgade, via Likørstræde til Jernbanepladsen, omkring Torvet til Ulrikkenborg Plads og til Klampemborgvej blevet en anden og lidt mere levende fornøjelse.

For hovedparten af butikkerne åbnede mandag efter at have brugt en del af weekenden til at gøre klar til rykind.

Alle butikker under 5.000 kvadratmeter åbnede mandag i hele landet. For Kgs. Lyngbys vedkommende var det ensbetydende med stort set alle butikker i byen - bortset fra Magasin, Fog og butikkerne i Lyngby Storcenter, som lige som restauranter, cafeer og barer må vente lidt endnu med at åbne.

Den lille genåbning, som fandt sted i denne uge, glæder borgmester Sofia Osmani (K). Hun sagde mandag til Det Grønne Område:

"Det er rigtig dejligt, at nogle af vores butikker får mulighed for at åbne op igen. Det er godt for byen, men der er desværre også stadig meget, der er lukket ned. Og logikken er ikke altid særlig indlysende. Jeg håber derfor, at den lille genåbning i dag kun er et første skridt, og at resten af de lokale erhvervsdrivende snart får lov at følge trop. Ellers kan jeg være alvorligt bekymret for, at konsekvenserne af nedlukningen vil sætte lange spor, der bliver stadigt vanskeligere at vende igen."

Glæden er også til at tage at føle på i Handelsforeningen for Kgs. Lyngby. Her siger formand Michael Dupont:

"Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i den grad har set frem til dette. Byen trænger til at få sin puls igen, og jeg ved, at butikkerne står klar til at byde alle velkomne tilbage og glæder sig til at se kunderne igen under sikre coronaforhold. Med genåbningen bliver lyset for enden af tunnelen også meget stærkere, og vi kan nu se endnu mere frem mod en total åbning af hele byen. Det bliver godt at se Kgs. Lyngby blive Kgs. Lyngby igen."

Både borgmesteren og handelsforeningsformanden håber, at de lokale borgere skynder sig at bakke op om det genåbnede, lokale handelsliv.

"Lige nu og her nu må vi glæde os over det, der trods alt åbner op. Og så vil jeg igen opfordre til, at vi alle sammen fortsat støtter det lokale handelsliv - både de butikker, der nu åbner op igen, og dem, der fortsat er tvunget til at holde lukket for fysisk handel. Og naturligvis, at vi holder afstand, spritter af og i det hele taget følger anbefalingerne, når vi færdes i byen," siger Sofia Osmani.

Michael Dupont opfordrer til, at man - selv om butikkerne åbner i hele landet - fortsat husker på budskabet om at handle lokalt:

"Butikkerne i Kgs. Lyngby har i dén grad brug for at få kunderne tilbage efter en hård tid," siger han.