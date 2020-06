Se billedserie Morten Messerschmidt vil have justitsministeren til at forholde sig til Nordsjællands Politis lange sagsbehandlingstider. Foto: Steen Brogaard Foto: Steen Brogaard

En kritisk Morten Messerschmidt tager politiets sagsbehandlingstider op med justitsministeren

Dansk Folkeparti vil have de nødvendige penge på bordet til politiet i de kommende forhandlinger om en politireform

05. juni 2020

Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt vil have justitsminister Nick Hækkerup (S) til at forholde sig til Nordsjællands Politis for lange sagsbehandlingstider. Det sker, efter han har læst Det Grønne Områdes artikel i sidste uge.

Her kunne man læse, at i en redegørelse fra justitsministeren til Folketingets Retsudvalg om sagsbehandlingstider lå Nordsjællands Politi dårligst af samtlige af landets politikredse. Desuden overskred man sine opsatte mål i alle tre opgørelser.

"Det er helt afgørende, at sagsbehandlingstiden især i voldssager er lav. Det krænker retsbevidstheden og gør det også vanskeligere at løfte bevisbyrder, hvis sager får lov at ligge," siger han til Det Grønne Område og fortsætter:

"Hvis det handler om ressourcer, må justitsministeren derfor på banen og forud for de kommende politiforhandlinger sikre, at de nødvendige penge kommer på bordet. Det vil Dansk Folkeparti løfte ind i forhandlingerne, hvis ministeren ikke gør det selv. Det er kendt, at vi har store problemer med vold og anden kriminalitet i Nordsjælland - og det må og skal løses. Derfor forventer vi, at Justitsministeren snarest kommer på banen med en løsning og den bliver en del af efterårets forhandlinger."

Morten Messerschmidt har stillet et såkaldt §20-spørgsmål til ministeren. Det lyder:

"Hvad vil Justitsministeren gøre for de uholdbart lange sagsbehandlingstider, der desværre gør sig gældende i Nordsjællands Politi, og som Statsadvokaten også kritiserer?"

I skrivende stund har Morten Messerschmidt ikke modtaget et svar fra justitsminister Nick Hækkerup.

