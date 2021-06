En glædelig indbrudsnyhed: Så få indbrud har der været den seneste uge

Det Grønne Område rapporterer løbende om indbrud i kommunen. Oftest kan man glæde sig, når antallet af indbrud er lavt, selv om et indbrud selvfølgelig er et for meget, som borgmester Sofia Osmani flere gange har påpeget over for avisen, når der spørges ind til indbrudsniveauet.

Men i denne uge kan vi som noget ganske særligt melde om ingen anmeldelser om indbrud i Lyngby-Taarbæk Kommune den seneste uge. Det viser en gennemgang af Nordsjællands Politis døgnrapport.

For at finde seneste anmeldelse af indbrud skal man tilbage til 7. juni. Her blev der anmeldt et indbrud på Lundtoftegårdsvej.