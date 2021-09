En fredag med fokus på frivillighed

Måske du er en af de mange, der synes, at de frivillige gør et enormt godt stykke arbejde. Hvad enten de lægger timer i idrætsklubben, i medborgerhuset eller på plejecentre, væresteder eller i patientforeningen. For blot at nævne nogle af de flere end 100 frivillige medlemsforeninger, der er i Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk. Måske du også selv har overvejet, om der skulle være brug for dig og dine kompetencer. Eller måske du slet ikke er klar over, at der er en forening, hvor du havde lyst til at deltage.

"Jeg vil så gerne have, at borgerne får øje for den frivillighed, der er lige uden for deres hjem. Her efter covid19 er vi blevet ekstra opmærksomme på, hvor meget vi alle har brug for fællesskaber. Og i den sammenhæng er foreningerne en fantastisk mulighed for at få et fællesskab og et kammeratskab og møde nogle, som har et fælles formål og sigte med at mødes. Det gælder hvad enten man er frivillig eller bruger," siger Charlotte Poort.