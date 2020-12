En fordobling af byggebudgettet: Lukker ventelister for udenbys børn

Arkivfoto

En fordobling af anlægsbudgettet skal sikre kommunens tilbud til børn og ældre fremover

Det Grønne Område - 07. december 2020

Børnehaver og vuggestuer er fyldt til bristepunktet, og i december vil kommunens kapacitet på området være udnyttet 100 procent. Det fremgår af dagsordenen fra det seneste ordinære møde i kommunalbestyrelsen, hvor politikerne besluttede at lukke ventelisterne for børn fra den anden side af kommunegrænsen.

"Det er simpelthen et tiltag vi gør, fordi der er exceptionelt høje belægningsprocenter lige i øjeblikket," forklarede Gitte Kjær-Westermann (RV), der er formand for Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutningen betyder, der lukkes for ventelisten på kommunens dagtilbud frem til 23. januar næste år. Samtidig gav politikerne forvaltningen lov til at forlænge lukningen frem til den 30. april, hvis der til den tid fortsat er risiko for ikke at kunne overholde pasningsgarantien.

Nye institutioner Det er især i Virum-Sorgenfri, at kapaciteten er udfordret, og forvaltningen arbejder med tiltag, der kan afhjælpe problemet. Politikerne vil blive præsenteret for en løsning, når den er klar.

En løsning kunne være at bygge flere daginstitutioner. Kommunen har i den seneste budgetaftale fire af slagsen på programmet, men ingen af dem er dog klar inden 30. april.

Mulighederne for mindre tilpasninger af eksisterende bygninger, skovbørnehavetilbud i eksisterende dagtilbud, udvidelse af muligheden for betaling for pasning af eget barn samt pavilloner er i aftalen nævnt som muligheder, der skal undersøges, inden det er muligt at få gang i nybyggeriet.

I alt 233,4 millioner kroner er sat af til anlæg i 2021-2027 til etablering af tre nye daginstitutioner. Den allerede vedtagne institution på Nøjsomhedsvej ventes at stå klar i 2025.

På niveau med Tårnby Det tilsyneladende efterslæb på daginstitutionsområdet er også bemærket i en ny analyse fra DI Dansk Byggeri, der har Lyngby-Taarbæk Kommune i den lave ende, hvad angår offentlige investeringer. Det kan være penge til at lappe huller i vejene, bygge eller renovere skoler, plejehjem og sportshaller.

'I Rødovre og Gentofte har kommunerne 2017-2019 i gennemsnit brugt henholdsvis cirka 5.100 kroner og 4.900 kroner per indbygger om året på ny asfalt, renovering af ældre bygninger eller nybyggeri.

Lyngby-Taarbæk og Tårnby er derimod de kommuner i hovedstadsområdet, som har investeret mindst, nemlig knap 2.100 kroner per indbygger,' skriver DI Dansk Byggeri.

Fordobler anlæg Et hurtigt opslag i kommunens regnskaber for de nævnte år viser, at kommunen har brugt i omegnen af 100 millioner kroner årligt på anlæg. Det tal bliver fremover 200 millioner kroner, skriver man i budgetaftalen, hvor også et nyt plejehjem indgår:

'Parterne er enige om, at det er nødvendigt at have et anlægsniveau på minimum 200 millioner kroner om året i de kommende 10 år, såfremt de nødvendige anlægsopgaver vedrørende vedligehold af de to nuværende rammer og kapacitetsudvidelser til det stigende antal børn og ældre skal imødekommes.'

Svært at udnytte Men tilbage til den aktuelle lukning af ventelisterne for børn fra andre kommuner. For trods den 100 procents belægning, så er der ledige pladser. Institutionerne kan indskrive op til 110 procent, hvilket giver 35 ekstra pladser. Men det er ikke let at udnytte de ekstra pladser på tværs af kommunen.

"Vi har jo meget forskellige institutioner i vores kommune. Nogle ligger i vores randområder og langt fra resten af kommunen, hvor vi ikke bare kan flytte børn til, og de får en del børn udefra. Det piller vi sådan set ikke ved, det man skal lægge mærke til i denne sag er, at det er meget kort tid, vi lukker ned for børn bosat i andre kommuner," sagde udvalgsformanden ved mødet.

For en god ordens skyld skal det nævnes, at Drivhuset på DTU ikke er inkluderet i lukningen. Kommunen skriver i dagsordenen, at der i øjeblikket er 26 børn fra andre kommuner på venteliste.