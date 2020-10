Se billedserie Det er ikke første gang, at kommunen har svært ved at regne ud, hvor meget borgerne har betalt for meget. I tøjvaskesagen blev erstatningen aldrig til andet end en nedsat takst fremover. Fra Det grønne område i december sidste år.

Send til din ven. X Artiklen: En dyr smutter for de svage: Kommunen skylder 11 svage borgere 1,2 millioner kroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En dyr smutter for de svage: Kommunen skylder 11 svage borgere 1,2 millioner kroner

En procedurefejl betyder, at beboere i to botilbud i årevis ulovligt er blevet opkrævet betaling for rengøring.

Det Grønne Område - 23. oktober 2020 kl. 11:45 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen

Kommunen er i øjeblikket ved at råde bod på en ti år gammel skade, der har været dyr for 11 borgere, som alle er handicappede af væsentlig nedsat funktionsevne på grund af psykiske og fysiske lidelser. Kommunens forvaltning vurderer selv, at borgerne har betalt 1,2 millioner kroner for noget de skulle have haft gratis.

"Der er sket en fejl og det får vi nu ryddet op i. De skal selvfølgelig have deres penge tilbage så hurtigt som muligt og ikke vente på, at vi får ledt efter pengene andre steder," siger formand for Social og Sundhedsudvalget Bodil Kornbek (Soc.dem.)

På grund af deres nedsatte funktionsevne bor alle 11 i et kommunalt botilbud på Åbrinken eller i Seniorhuset, og de er ikke selv i stand til at gøre rent. Derfor har kommunen sørget for rengøringen gennem årene, og taget bealing for ydelsen af beboerne. Men det er en fejl.

Alle 11 skulle på grund af deres lidelser have været visiteret til (gratis) rengøring i botilbuddet, men det glemte kommunen og opkrævede altså istedet betaling for rengøringen.

Opdagelsen af den glemte visitation betød i første omgang at opkrævningerne stoppede 1. august 2019, og at der formelt blev rettet op på den mangelfulde visitering i december.

Og så var der jo det med kommunens tilbagebetaling at de 1,2 millioner kroner til beboerne.

Vi har tidligere her i avisen beskrevet 'tøjvaskesagen', hvor kommunen havde meget svært ved at regne ud, hvor meget beboerne på plejecentrene skulle have tilbage efter mange års overpris på tøjvask. En situation, der blev beklaget af både borgmester og udvalgsformand. En lignende situation truede også de 11 skadelidte i denne sag.

Selv om de, med kommunens egne ord, er opkrævet ulovlig betaling for rengøringen i 10 år var kommunens første bud, at der gjaldt en forældelsesfrist på tre år. Det er dog senere korrigeret til 10 år efter yderligere juridisk rådgivning; 'idet kommunen ikke har været i en undskyldelig retsvildfarelse. Det burde have været klart for kommunen (botilbuddet), at det ikke var lovmedholdeligt at opkræve betaling for rengøring for de berørte borgere,' som forvaltningen skriver i en meddelelse til politikerne i Social- og Sundhedsudvalget 17. marts.

I samme meddelelse oplyser forvaltningen også, at der er 'tale om en kompleks sag, hvor det er vanskeligt at estimere bagudrettet hvor meget, der skal betales tilbage til hvilke borgere.'

Nærmest dejavu i forhold til tøjvasksagen. Det lysnede lidt 11. august, hvor forvaltningen kunne meddele, at man havde fundet dokumentation for betalingerne mellem 2015 og 2019 svarende til et beløb på 487.158 kroner. Dengang skønnede forvaltningen, at beboerne i den resterende tid havde betalt 400.000 kroner.

Beboere får bevisbyrden Det skøn var uvist af hvilken grund ved det seneste møde i udvalget ændret til 700.000 kroner, så tilbagebetalingen skønnes til at blive de 1,2 millioner kroner.

Eller godt og vel 100.000 kroner til hver af de 11 beboere. De skal dog ikke regne med at pengene bare automatisk bliver tildelt hver enkelt. Kommunen lægger op til, at de hver især vil 'modtage et brev fra forvaltningen, hvor de vil blive oplyst om deres krav og blive vejledt om, hvordan de skal indsende dokumentation for kravet, og hvordan kravet vil blive godtgjort.'

"Det er fordi vi ikke bare kan udbetale pengene uden dokumentation. Vi ved godt, at det er vanskeligt, når det er så lang tid siden, og derfor stiller vi også med vejledning, for at hjælpe positivt. Og vi har jo sat pengene af," argumenterer udvalgsformanden for kommunens handlemåde, hvor man kræver dokumentation for, at de skadelidte har betalt de penge, som kommunen ulovligt har opkrævet.

Presset i bund Noget helt andet er så, hvor pengene skal komme fra.

"De skal komme fra udvalgets frie midler, men det er ikke sådan at vi har en million til overs. Vi er i forvejen ramt af store besparelser og presset helt i bund på ældreområdet og specialområdet, som boligtilbuddene hører ind under. Hvis ikke det viser sig at vi har nogle penge i for eksempel overførselssagen, når forbruget bliver gjort op, så må vi længere. Men selvfølgelig skal beboerne have deres penge," slutter Bodil Kornbek. Kommunalbestyrelsen godkendte sagen endeligt på sit møde 8. oktober.