'En bramfri teolog': Nekrolog over Thorkild Grossbøl

I bogen 'En sten i skoen' fra 2003 og i et efterfølgende interview med Weekendavisen erklærede han, at han ikke troede på Gud. Det skabte røre ikke blot i folkekirken men i kirkesamfund verden over.

Thorkild Grosbøl var på daværende tidspunkt sognepræst i Taarbæk Kirke. Et job han havde bestridt siden 1991. Til stor glæde for sognets provst Eigil Lundholm Saxe.

"Han overraskede, da han i sin tid meldte ud. Han var dog en del af en større bevægelse, der startede i 70erne og 80erne og eksploderede især i den engelsksprogede verden i 90erne. Thorkild havde en god evne til at have fingeren på pulsen. Og jeg var rigtig glad for, at han var i det her provsti. Det var så lækkert. Spændvidden her var stor. Det var rigtig godt," siger Eigil Lundholm Saxe.