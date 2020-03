?Det er for alle en helt og aldeles skrækkelig situation. Alle sætter til,? siger James Price. Foto: Pernille Borenhoff

En berørt James Price: "Vi må jo tage én dag ad gangen"

Som den eneste af Brdr. Prices restauranter har Price's Diner på Toftebæksvej åbent, men kun for takeaway. James Price, som også er i gang med Cirkusrevyen, men kun hjemmefra, er berørt af situationen.

Det er uvished, der præger livet i disse dage. Butikker, storcentre, restauranter og mange andre har måttet lukke ned. De økonomiske konsekvenser bliver værre for hver dag, der går.

"På et tidspunkt må det jo løse sig. Det hele vil jo ikke spille igen med det samme. Muntert er det ikke. Vil folk til den tid være så skræmte, at de sidder og trykker sig nogle måneder endnu? Det er jo ikke til at vide."

Sådan siger James Price, indehaver af Brdr. Price- og Price's Diner-restauranterne. Det er kun restauranten i Lyngby, som har åbent. Og den har kun åbent for takeaway og udbringning.

Skriver Cirkusrevyen derhjemme Det er ikke kun virksomheden, at James Price er ramt på lige nu. Han skriver også musikken til Cirkusrevyen. Og det gør han hjemmefra.

"I Cirkusrevyen ved vi jo ikke, hvordan det kommer til at foregå. Indtil videre sidder vi hjemme hos os selv og arbejder. Vi skyper sammen. Vi kan endnu ikke holde prøver, for vi har jo nogle ældre medvirkende, som vi gerne vil passe godt på. Vi har besluttet alle at gå i frivillig karantæne, så vi taler sammen dagligt på Skype, så vi er i gang. Jeg er godt i gang med at skrive musikken," fortæller James Price og maner til, at man tager situationen alvorligt:

"Man kan jo ikke andet end at have den allerdybeste respekt for alt, hvad der kommer ud fra myndigheder. Alt er så overvejet, alle ord er vejet på en guldvægt. Man kan ikke andet end at opfordre alle til at tage det dybt alvorligt. Hvad er alternativet? Vi kan ikke andet end at forlade os på, at der er nogen, der har et overblik. Og det må vi jo følge til punkt og prikke. Man skal ikke være hysterisk, men virkelig tænke sig om."

De mindre virksomheder Price's Diner og Brdr. Price er ramt af lukningerne, men James Price er specielt bekymret over, hvordan de kommer til at gå de mindre virksomheder.

"Det er for alle en helt og aldeles skrækkelig situation. Alle sætter til. Ud over dagligvareforretningerne, som klarer sig, så lider vi alle sammen under det. Det er at sætte hele samfundet i stå på én gang. Der sker ikke noget. Det er benhårdt," siger han:

"Vi er heldige hos, for vi er en relativt stor organisation, som har lidt at tærre på. Men vi tænker med stor bekymring på alle de mindre aktører. Hvor skal de dog finde ressourcerne fra til at stå det her igennem? Ingen har jo prøvet det før. Det er virkelig bekymrende og forfærdende," siger James Price og slutter:

"Der er jo ikke rigtigt andet at gøre end at stå det igennem, at tage det én dag ad gangen. "