En aften med Annette Heick og Jesper Vollmer

"Annette Heick er en af vores musikalske venner, og vi har begge lavet forestillinger med hende. Jeg synes, at hun er en megasej kunstner. Et forbillede både som kvinde og kunstner. Hun har en stærk iværksætterånd, som jeg håber, at hun vil fortælle om. Hun har ben i næsen og er en meningsdanner, der tør at råbe op og tale for kunstnere. Og så går hun efter sine drømme. Hendes mand er jo også helt vild sej. Det er fantastisk, at vi kan have en hel aften i selskab med begge to," siger Freja Lockenwitz.