Send til din ven. X Artiklen: Emma savner sin Bella: Børnenes kaniner forsvinder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Emma savner sin Bella: Børnenes kaniner forsvinder

Tilsyneladende serietyverier fra aflukkede bure skaber utryghed i lokalområdet

Det Grønne Område - 27. maj 2020 kl. 18:40 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Emma har mistet sin kanin Bella, der trods sit navn er en hankanin. I længere tid har det rumlet i de lokale facebook-grupper, at kaniner forsvandt i Virum. Op imod 15 styks kælekaniner er som gået op i røg, har Emmas mor talt sammen.

"Nu er vi selv blevet ramt, og jeg synes virkelig, at det er grotesk, at nogle mennesker kan finde på at stjæle andre folks kæledyr," siger Eva Kathrine Skytte.

For sammen med historien om de forsvundne kaniner hører også, at dyrene har været lukket inde i bure, som hverken store fugle, ræve eller andre rovdyr har kunnet åbne.

"Der er mange, der bare siger, at det nok er ræven, men en ræv efterlader sig spor. Man kan se, hvis den har prøvet at grave sig ind. Vores kanin blev taget natten mellem mandag og tirsdag, og når jeg står og kigger ud i haven om aftenen, så er der helt mørkt. Det er ikke særligt behageligt at tænke på," siger hun.

Meldt til politiet Oplevelsen fik Eva Kathrine Skytte til at efterlyse Bella på facebook, hvilket ikke har skaffet ham tilbage.

"Men jeg kan se i kommentarerne, at flere har oplevet, at deres kaniner er forsvundet på mystisk vis. Flere siger, at deres kaniner ikke selv kan komme ud af aflåste bure og der i nogle tilfælde er taget en ud af to kaniner op."

Tyveri af kæledyr er tyveri og indbrud på linie med andre tyverier af indbo, og det er derfor en sag for politiet.

"Jeg har også meldt det til politiet og spurgte samtidig, om det var anmeldelser, de havde fået flere af, men det blev afvist," fortæller Eva Kathrine Skytte.

Katte for ti år siden En hurtig gennemsøgning af arkiverne på Det Grønne Område viser, at Virum for ti år siden var udsat for, at der forsvandt op mod 13 katte. Blandt andet blev der fundet to døde katte med kraftige hovedlæsioner på banelegemet syd for stationen. Den gang var Dyrenes Beskyttelse inde over, hvilket ikke er sket i kaninsagerne endnu.

"Men vi er også mere opmærksomme på for eksempel mishandling og vanrøgt af dyr. Tyveri er en sag for politiet," siger områdeformand Toni Lykke Christiansen.

Kræver vished Hvad der er sket med de forsvundne kanniner, må ind til videre stå hen i det uvisse. også selv om Eva Kathrine Skytte har flere bud.

"Måske tyvene bruger dem som mad til deres slanger eller andre rovdyr. Måske det er drengestreger, hvor de synes det er sjovt slå dem ihjel. Hvad ved jeg.... Men jeg synes, at de familier som har troet, at ræven tog kaninen på en eller anden måde skal få vished, hvis det altså er en afstumpet person som ødelægger glæden hos børnene,"