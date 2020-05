Eliteroere blev installeret på lille kollegieværelse, da kanoklub blev lukket ned

Lyngby Kanoklubs idrætsleder, Nicolai Mørcke, fik fredag den 13. marts besked fra klubbens formand om, at klubben på grund af corona ville blive totalt nedlukket i løbet af weekenden, og der var ingen melding om, hvornår den kunne åbne igen.

Her opholder klubbens tre VM-sølvvindere på kortbane, Rasmus Knudsen, Victor Aasmul og Simon Schuldt- Jensen, sig permanent, så de har ikke været synderlig ramt af coronarestriktioner efter hjemkomsten fra træningslejren og træner, som de plejer.

Nicolai Mørcke er ansvarlig for eliten i Lyngby Kanoklub, hvor han selv er blandt de bedste, men klubbens eliteroere, heriblandt Philip Knudsen og Frederikke Matthiessen, var fuldkommen i vildrede, idet der ikke var plads til dem på Team Danmarks Elite Center på Bagsværd sø.

Imens kæmpede Nikolai Mørcke med at finde plads til syv kajakker fra Lyngby Kanoklub, hvor alt skulle lukkes. Nicolai Mørcke læser jura og bor i et 20 kvadratmeter stort kollegieværelse på Nybrogård, så han indvilgede i, at hans værelse kunne bruges som base, og kajakkerne blev kørt derover på klubbens trailer, så roerne kunne træne på Bagsværd Sø.