Repræsentanter fra Fælleselevrådet vil gerne have eleverne til at råbe op, men nu har coronavirus sat en foreløbig dæmper på det: Patricia Petersen, Trongårdsskolen, Marie Schmidt, Virum Skole, Rosa Skøt Hindrup, Engelsborgskolen og Magnus Bjarnarson fra Kongevejens Skole.

Elevråds-formænd råber politikerne op, men må aflyse demonstration i næste uge

I Lyngby-Taarbæk kommunes fælleselevråd er man trætte af tilbagevendende besparelser på skoleområdet. Elevrådene oplever, at de nedslidte fysiske rammer mange steder præger arbejdsmiljøet og evnen til at koncentrere sig.

Derfor har elevrådene i længere tid arbejdet på at arrangere en demonstration, hvor eleverne selv fik mulighed for at give udtryk for deres bekymring og forsøge at få politikerne i tale.