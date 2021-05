Elever fra Lyngby tæt på fornem kåring

"Vinderen af Technology Senior konkurrencen demonstrerer en udstrakt forståelse for alle aspekter af deres projekt, lige fra dataindsamling og -fortolkning, til praktisk anvendelse af det færdige produkt. Projektet indeholder indgående detaljer såsom signal-støj optimering ved forskellige løsningsmodeller, samt mulige synergieffekter med andre eksisterende analyseværktøjer, hvilket demonstrerer et samlet projekt-niveau langt over det forventede. Igennem deres grundige arbejde med pipetter er gruppen tæt på at kunne få et produkt på markedet, og har allerede identificeret et klart behov. Gruppens overbevisende metoder og solide formidling af deres produkt efterlader en dybt imponeret jury, som ikke er i tvivl om at gruppen fortjener en førsteplads i Technology Senior."