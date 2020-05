Se billedserie ?Til slut mødes eleverne ved vognporten, hvor der er planteværksted. De lægger to ærter i en lille potte, som de får med hjem,? siger stadsarkivar Mette Henriksen. Foto: Pernille Borenhoff

Elever får sanselig undervisning udensdørs på Stadsarkivet

Parken ved Frieboeshvile er oplagt til udendørs undervisning, synes stadsarkivar Mette Henriksen. Forleden var det 3.c fra Lundtofte skole der lærte om blomster, haver gennem tiderne og haveredskaber

Det Grønne Område - 26. maj 2020 kl. 18:30 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad er forskellen på en skovl og en spade? Hvad er en kærmindesøster, og hvorfor mon det hedder en mælkebøtte? Det var blot nogle af de spørgsmål, som elever fra 3.c på Lundtofte Skole fik svar på, da undervisningen onsdag formiddag i sidste uge var henlagt til Lyngby-Taarbæk Stadsarkivs store grønne område.

Arkivet er lukket til 8. juni, men den store park må man godt tage i brug. Det fik stadsarkivar Mette Henriksen og hendes medarbejdere til at opfinde et udendørs undervisningstilbud til skolens yngste klasser.

Og det er blevet taget vel imod af blandt andre Signe Edrich, der er klasselærer for 3.c på Lundtofte Skole.

"Vi kan godt lide at komme på tur, og det er fantastisk, når de lokale kulturaktører byder ind med noget Så er det bare at takke ja, for det giver både læring, sammenhold og kulturinspiration," siger hun.

Hendes elever var helt enige og fortalte, at de syntes, at det var både hyggeligt og sjovt at være der. Især at plante ærte, findeplanter i området og at spille vendespil med haveredskaber.

Én klasse ad gangen Eleverne er der i halvanden time, og der er kun en enkelt klasse ad gangen. Fordelt på tre hold.

"Vi har fået lov til at lave udendørs undervisning i parken med alle sundhedsmyndighedernes regler om afstand og afspritning," siger Mette Henriksen.

Undervisningen startede mandag, og allerede nu har 10 lokale klasse booket tid.

"Skolerne trænger til at komme ud. Og vi er meget glade for, at vi kan være relevante for skolerne i denne tid," siger Mette Henriksen.