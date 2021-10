Overrækkelse Science City Lyngby Bæredygtighedspris

Elever bliver første vindere af ny bæredygtighedspris

Bæredygtighedsprisen er et nyt initiativ under Science City Lyngby. Formålet med prisen er at blive klogere på og dele viden om, hvordan Vidensbyens medlemmer bidrager til den grønne omstilling.

Det Grønne Område - 09. oktober 2021

I sidste uge lagde Virum Gymnasium lokaler til, da Science City Lyngbys Bæredygtighedspris blev uddelt for første gang.

Det var en anden af kommunens ungdomsuddannelser, der løb med sejren, nemlig U/NORD, der siden 1. august har kunnet kalde sig Verdensmålsskole.

U/NORd var nomineret sammen med tre andre kandidater Maersk Drilling, DTU Sommer Science og Microsoft, og det var mange forskelligartede bud på bæredygtige initiativer, der kom fra de fire kandidater.

Maersk Drilling har branchens mest ambitiøse mål i forhold til energireduktion på deres borerigge. Microsoft har under corona lavet webinarer for de ansatte for at styrke fællesskabet ved at få dem til dyrke deres egne grøntsager og spise mere grønt, og DTU har med deres Sommer Science fået børn og voksne til at tale sammen om bæredygtighed gennem fælles oplevelser. Men det var altså U/NORD, der i sidste ende vandt for deres brede indsats, der både handler om de fysiske, faglige og administrative rammer. En indsats, der nu betyder, at de kan kalde sig Verdensmålsskole.

Inspiration til andre For direktør i Science City Lyngby Marianna Lubanski handler prisen frem for alt om at synliggøre grønne tiltag på tværs af sektorer i Lyngby-Taarbæk.

"Vi vil gerne bidrage til at tydeliggøre, hvor og hvordan Lyngby-Taarbæks små og mellemstore virksomheder og organisationer deltager i den grønne omstilling," sagde Marianne Lubanski.

Prisen blev overrakt af formand for juryen Adm. Direktør i Lyngby-Taarbæk Forsyning Flemming Horn Nielsen. Sammen med sine kolleger i juryen har han haft den svære udfordring at finde en vinder blandt de meget forskellige initiativer.

De indsendte bidrag blev vurderet ud fra tre kriterier. For det første, deltagelse (mange aktører gør noget sammen), dernæst effekt og skala og sidste men ikke mindst rollemodellen, hvilket indebærer at være det gode eksempel, som andre kan lade sig inspirere af.

Et sådan eksempel mente juryen netop at U/NORD var, så i sidste ende var det Uddannelsesdirektør for U/NORDs merkantile erhvervsuddannelser, Lyngby Handelsskole Thomas Mikkelsen. Og Pernille Bogø Bach, Rektor på Lyngby Gymnasierne, U/NORD, der kunne modtage prisen, og den lille hoptemist, der fulgte med æren.